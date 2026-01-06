AP News: కొత్త పెట్టుబడుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026లో ఏం చేయబోతోంది?
2026లో ఏపీ ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు, పర్యాటకం మరియు 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తోంది. ప్రధాన ప్రాజెక్టులు, కంపెనీల ద్వారా ఆదాయం, ఉపాధి పెరగనున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరాన్ని అత్యంత కీలకమైనదిగా భావిస్తోంది. పెట్టుబడులను వేగవంతం చేయడం, పర్యాటకాన్ని పెంచడం, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించడం ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పెట్టుబడులు, ముఖ్యంగా పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా భారీ ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చని, అదే సమయంలో స్థానిక జనాభాకు ఉపాధి కల్పించవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పెట్టుబడుల సాకారానికి కీలక సంవత్సరం
గతేడాది ప్రభుత్వం వివిధ పరిశ్రమల్లో ₹23 లక్షల కోట్ల విలువైన అవగాహన ఒప్పందాలు (MoUs) కుదుర్చుకుంది. ఇప్పటివరకు కాగ్నిజెంట్ మరియు టాటా నేతృత్వంలోని టీసీఎస్ మాత్రమే విశాఖపట్నంలో కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశాయి. అయితే, మరికొన్ని కంపెనీలు త్వరలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనున్నాయి. రాబోయే 12 నెలల్లో ఈ పెట్టుబడులను వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడం రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి, ఉపాధి లక్ష్యాలకు చాలా ముఖ్యమని ప్రభుత్వం నొక్కి చెప్పింది.
ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనను ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగులతో పాటు, 2026లో 20% పెరిగే నిరుద్యోగంపై దృష్టి సారించనుంది.
ఆదాయ వనరుగా పర్యాటకం
దేశీయ మరియు విదేశీ సందర్శకులను ఆకర్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న పర్యాటక రంగాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రధాన రంగాలలో ఒకటిగా గుర్తించింది. పెట్టుబడి భాగస్వామ్యాల ద్వారా మైస్ (MICE) పరిశ్రమ మరియు ఇతర పర్యాటక రంగాలను ప్రధాన పర్యాటక ప్రదేశంగా మార్చడానికి ప్రభుత్వం క్రమంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు జరపాల్సి ఉంది. ప్రైవేట్ రంగం కూడా ఉద్యోగులను నియమించుకోవాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో గణనీయమైన సంఖ్యలో పదవీ విరమణ చేయనుండటంతో, సంబంధిత శాఖలలో సేవల నాణ్యత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
సమతుల్య విధానంతో వృద్ధి
2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్త పెట్టుబడులు, పర్యాటకం మరియు ఉద్యోగాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది. రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచడం మరియు ప్రజలకు ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించడం ద్వారా ఆర్థిక వృద్ధికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలని భావిస్తోంది.
ఈ లక్ష్యాల విజయం ఆర్థిక వృద్ధికి మరియు మెరుగైన జీవనోపాధి ద్వారా లక్షలాది మంది జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. కాబట్టి, రాబోయే సంవత్సరం రాష్ట్రానికి కీలకం కానుంది.