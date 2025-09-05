SBI Loan Fraud Case: ఎస్బీఐ లోన్ ఫ్రాడ్.. అనిల్ అంబానీకి పెరిగిన కష్టాలు.. మరో బ్యాంకు కేసు నమోదు..!
SBI Loan Fraud Case: అనిల్ అంబానీ, అతని కంపెనీ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ (RCOM) పై CBI ప్రధాన చర్య తీసుకుంది.
SBI Loan Fraud Case: అనిల్ అంబానీ, అతని కంపెనీ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ (RCOM) పై CBI ప్రధాన చర్య తీసుకుంది. SBI రుణ మోసం కేసులో FIR నమోదు చేయడం ద్వారా CBI దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ కేసు 2012, 2017 మధ్య తీసుకున్న టర్మ్-లోన్లు , స్వల్పకాలిక రుణాలను తారుమారు చేయడం , దుర్వినియోగం చేయడం అనే ఆరోపణలకు సంబంధించినది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ముంబై ఫిర్యాదుపై CBI ఈ FIR నమోదు చేసింది. FIRలో అనిల్ అంబానీ, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ లిమిటెడ్, తెలియని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఇతరుల పేర్లు ఉన్నాయి. బ్యాంకు నుండి తీసుకున్న రుణాన్ని కంపెనీ దుర్వినియోగం చేసి, తమలో తాము నిధులను బదిలీ చేసుకోవడం ద్వారా బ్యాంకుకు సుమారు 2929 కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని కలిగించిందని ఆరోపించబడింది.
ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ సంస్థ BDO ఇండియా LLP 2020లో SBIకి తన నివేదికను సమర్పించినప్పుడు ఈ కుంభకోణం బయటపడింది. ఇది 2013, 2017 మధ్య ఆర్థిక అవకతవకలను ప్రస్తావిస్తుంది. నివేదిక ప్రకారం, RCOM రుణ మొత్తాన్ని రిలయన్స్ టెలికాం (RTL) , రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాటెల్ (RITL)లకు బదిలీ చేసింది. కొన్నిసార్లు అక్రమాలను దాచడానికి వివిధ అనుబంధ కంపెనీల ద్వారా డబ్బును మళ్లించింది.
CBI FIR ప్రకారం, RCOM 783.77 కోట్లు RTLకి , 1435.24 కోట్లు RITLకి బదిలీ చేసింది. అదే సమయంలో, అనేక కంపెనీలు, డమ్మీ ఖాతాల ద్వారా డబ్బు మళ్లించబడింది. కంపెనీ నిర్వహణ, ప్రమోటర్లు ఖాతాల పుస్తకాలను తారుమారు చేయడం ద్వారా డబ్బును దుర్వినియోగం చేయడం,నమ్మక ద్రోహం చేశారని ఆరోపించబడింది.
ఆగస్టు 23న అనిల్ అంబానీ, ఆర్కామ్కు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో సీబీఐ దాడులు చేసింది. ఈ ఆరోపణల్లో నకిలీ అమ్మకాల ఇన్వాయిస్లు, ఇంటర్-కార్పొరేట్ డిపాజిట్లు, మూలధన అడ్వాన్సుల తప్పు ఇన్స్ట్రుమెంట్లు, కల్పిత రుణగ్రస్తులను సృష్టించడం వంటి తీవ్రమైన విషయాలు ఉన్నాయి.