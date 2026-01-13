  • Menu
Amazon Pay Launches Fixed Deposit Service: అమెజాన్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. మీ యాప్‌లోనే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు! 8% పైగా వడ్డీ..

Highlights

అమెజాన్ పే యాప్ ద్వారా ఇప్పుడు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేసుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ. 1000తో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించవచ్చు. మహిళలు, సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక వడ్డీ రేట్లు లభిస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

సాధారణంగా ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేయాలంటే బ్యాంకుకు వెళ్లడం లేదా ప్రత్యేకంగా సేవింగ్స్ ఖాతా తెరవడం వంటి నిబంధనలు ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్ పే ద్వారా అవేమీ లేకుండానే, కేవలం మీ ఫోన్ నుంచే రూ. 1,000తో FDని ప్రారంభించవచ్చు.

ఏయే సంస్థలతో భాగస్వామ్యం?

అమెజాన్ పే ఈ సేవల కోసం దేశంలోని ప్రముఖ బ్యాంకులు మరియు ఎన్‌బిఎఫ్‌సి (NBFC)లతో జతకట్టింది.

NBFCలు: శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, బజాజ్ ఫైనాన్స్.

బ్యాంకులు: సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్, శివాలిక్, సూర్యోదయ, ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు మరియు స్లైస్ (Slice).

ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:

తక్కువ పెట్టుబడి: కేవలం రూ. 1,000 నుంచే మీరు డిపాజిట్ మొదలుపెట్టవచ్చు.

ఖాతా అవసరం లేదు: మీరు ఎంచుకున్న బ్యాంకులో మీకు ముందుగా అకౌంట్ లేకపోయినా, అమెజాన్ పే ద్వారా నేరుగా FD చేసుకోవచ్చు.

సులభమైన ప్రక్రియ: పేపర్ వర్క్ లేకుండా పూర్తిగా డిజిటల్ పద్ధతిలో నిమిషాల్లో ప్రక్రియ ముగుస్తుంది.

వడ్డీ రేట్లు ఎంత?

అమెజాన్ పే FDలపై ఆయా సంస్థలను బట్టి గరిష్ఠంగా 8 శాతం వరకు వార్షిక వడ్డీ లభిస్తుంది.

సీనియర్ సిటిజన్లు: వీరికి సాధారణం కంటే అదనంగా 0.50% వడ్డీ లభిస్తుంది.

మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్: శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ వంటి సంస్థలు మహిళా పెట్టుబడిదారులకు మరో 0.50% అదనపు వడ్డీని అందిస్తున్నాయి. అంటే మహిళలకు దాదాపు 8.5% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వడ్డీ పొందే అవకాశం ఉంది.

FD అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి?

  1. మీ మొబైల్‌లో Amazon యాప్ ఓపెన్ చేసి Amazon Pay విభాగానికి వెళ్లండి.
  2. అక్కడ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లేదా FD ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి.
  3. మీకు నచ్చిన బ్యాంక్/సంస్థ మరియు కాలవ్యవధిని (Tenure) ఎంచుకోండి.
  4. పెట్టుబడి మొత్తాన్ని నమోదు చేసి, వడ్డీ వివరాలను సరిచూసుకోండి.
  5. మీ కేవైసీ (KYC) వివరాలు సమర్పించి, పేమెంట్ పూర్తి చేస్తే మీ FD సిద్ధమైనట్లే!
