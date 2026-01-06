  • Menu
Amazon Pay FD: బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ వడ్డీ.. ఇంట్లో కూర్చునే ఎఫ్‌డీ చేయండిలా! పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

Highlights

అమెజాన్ పే ద్వారా ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేసి 8% వరకు వడ్డీ పొందండి. బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ లాభం ఇచ్చే అమెజాన్ పే ఎఫ్‌డీ పూర్తి వివరాలు.

సాధారణంగా మనకు పొదుపు అనగానే గుర్తొచ్చేది ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (FD). రిస్క్ లేకుండా స్థిరమైన రాబడి వస్తుందని చాలామంది బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు చేస్తారు. అయితే, ఇప్పుడు మీరు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ పే (Amazon Pay) తన వినియోగదారుల కోసం అదిరిపోయే ఎఫ్‌డీ ఆప్షన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో సాధారణ బ్యాంకుల కంటే ఎక్కువ వడ్డీ పొందే అవకాశం ఉంది.

అమెజాన్ పే ఎఫ్‌డీ ప్రత్యేకతలేంటి?

అమెజాన్ పే పలు చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు (Small Finance Banks) మరియు ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ (NBFC)లతో జతకట్టి ఈ సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది.

  • అధిక వడ్డీ రేటు: సాధారణ బ్యాంకులు 6-7% వడ్డీ ఇస్తుంటే, అమెజాన్ పే ద్వారా ఎఫ్‌డీ చేస్తే గరిష్టంగా 8% వరకు వడ్డీ పొందవచ్చు.
  • పూర్తిగా డిజిటల్: బ్యాంకుకు వెళ్లే పని లేకుండా, కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా ఎఫ్‌డీ బుక్ చేయవచ్చు.
  • భద్రత: ఈ బ్యాంకులు కూడా DICGC (RBI అనుబంధ సంస్థ) బీమా పరిధిలో ఉంటాయి. అంటే మీ రూ. 5 లక్షల వరకు డిపాజిట్లకు పూర్తి భద్రత ఉంటుంది.

ఎక్కడ ఎంత వడ్డీ లభిస్తుంది? (అంచనా)

ప్రస్తుతం అమెజాన్ పేలో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని ప్రముఖ ప్లాన్లు ఇలా ఉన్నాయి: | బ్యాంక్ / సంస్థ | కాలపరిమితి | వడ్డీ రేటు (గరిష్టంగా) | | :--- | :--- | :--- | | సూర్యోదయ బ్యాంక్ | 5 ఏళ్లు (లాంగ్ టర్మ్) | 8.00% | | స్లైస్ బ్యాంక్ | 2 ఏళ్లు | 7.50% | | సూర్యోదయ బ్యాంక్ | 1 ఏడు | 7.25% | | శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ | వివిధ ప్లాన్లు | ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ |

గమనిక: సీనియర్ సిటిజన్లకు సాధారణం కంటే అదనపు వడ్డీ లభిస్తుంది.

ఎఫ్‌డీ ఎలా బుక్ చేయాలి?

  • మీ మొబైల్‌లో Amazon యాప్ ఓపెన్ చేయండి.
  • Amazon Pay సెక్షన్‌లోకి వెళ్లండి.
  • అక్కడ కనిపిస్తున్న Fixed Deposit (FD) ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
  • వివిధ బ్యాంకులు, వాటి వడ్డీ రేట్లను పోల్చి చూసి మీకు నచ్చిన ప్లాన్‌ను ఎంచుకోండి.
  • మీ వివరాలు నమోదు చేసి, పేమెంట్ పూర్తి చేస్తే వెంటనే మీ ఎఫ్‌డీ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది.

ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన విషయం:

పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సదరు బ్యాంక్ లేదా ఎన్‌బీఎఫ్‌సీకి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు (Terms & Conditions) జాగ్రత్తగా చదవండి. కొన్ని ఎఫ్‌డీలపై గడువుకు ముందే నగదు విత్‌డ్రా చేసుకునే (Premature Withdrawal) సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది.

ముగింపు: సేవింగ్స్ అకౌంట్లో తక్కువ వడ్డీతో డబ్బులు ఉంచడం కంటే, ఇలాంటి అధిక వడ్డీ ఇచ్చే ఎఫ్‌డీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మీ సంపాదనను పెంచుకోవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. ఇప్పుడే మీ అమెజాన్ పే యాప్ చెక్ చేయండి!

