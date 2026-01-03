  • Menu
GST reduction : కాలుష్య కోరల్లో ప్రజలు; ఎయిర్ మరియు వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లపై త్వరలో GST తగ్గింపు అవకాశం

Highlights

కాలుష్యం మరియు ఆరోగ్య సంబంధిత ఆందోళనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎయిర్‌, వాటర్‌ ప్యూరిఫయర్‌లపై జీఎస్‌టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించే అవకాశముంది. ఈ ప్రతిపాదనపై తుది నిర్ణయం తీసుకునేందుకు రాబోయే 15 రోజుల్లోగా జీఎస్‌టీ మండలి సమావేశం జరగనుందని సమాచారం.

భారతదేశంలో వాయు కాలుష్యం మరియు అశుద్ధమైన తాగునీటి సమస్యలు రోజురోజుకూ ప్రాణాపాయకరంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. ఎయిర్ మరియు వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లపై ప్రస్తుతం ఉన్న 18% GSTని 5%కి తగ్గించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మరో 15 రోజుల్లో 'GST కౌన్సిల్' సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

ఢిల్లీ వంటి మెట్రో నగరాల్లో పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సమస్యల దృష్ట్యా, ప్యూరిఫైయర్లను ఇప్పుడు 'విలాస వస్తువులు'గా కాకుండా 'అవసర వస్తువులు'గా ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ విధానంలో రాబోతున్న ఈ మార్పు ప్రజల అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా ఉంది.

GST కౌన్సిల్ ముందస్తు సమావేశం

సాధారణంగా కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులతో కూడిన GST కౌన్సిల్ మూడు నెలలకు ఒకసారి సమావేశమవుతుంది. అయితే, ఈ సమస్య తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, సెప్టెంబర్‌లో జరిగిన చివరి సమావేశం తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అత్యవసరంగా సమావేశం నిర్వహించాలని అధికారులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రులందరూ ఏకీభవిస్తే, ప్యూరిఫైయర్లను 'అత్యావశ్యక వస్తువుల' జాబితాలోకి చేర్చి, 5% GST స్లాబ్‌లోకి మారుస్తారు.

మరికొన్ని వస్తువుల ధరలు కూడా తగ్గే అవకాశం

ప్యూరిఫైయర్లతో పాటు, ఇళ్లలో నిత్యం వాడే కీటక నివారణా మందులు (insect repellents) మరియు ఎలుకల నియంత్రణ ఉత్పత్తులపై కూడా పన్ను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం వీటిపై 18% పన్ను ఉండగా, వీటిని కూడా 5% స్లాబ్‌లోకి మార్చాలని ప్రతిపాదన ఉంది.

ఈ నిర్ణయం ఎందుకు ముఖ్యం?

భారత్‌లో గాలి నాణ్యత పడిపోవడం మరియు తాగునీటి భద్రతపై ఆందోళనల కారణంగా ప్యూరిఫైయర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో పన్నులు తగ్గించాలనే డిమాండ్ కూడా గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

  1. డిసెంబర్ 24న ఢిల్లీ హైకోర్టు కూడా ఈ విషయంపై త్వరగా స్పందించి, GST కౌన్సిల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
  2. అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వంటి రాజకీయ నాయకులు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా వాటర్ ప్యూరిఫైయర్లపై పన్ను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశాయి.
  3. వాణిజ్య సంస్థలు కూడా పన్ను తగ్గింపు వల్ల సామాన్యులకు ఇవి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వస్తాయని వాదిస్తున్నాయి.

వినియోగదారులకు కలిగే ప్రయోజనం

ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభిస్తే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. దీనివల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భారం తగ్గడమే కాకుండా, ఎక్కువ మందికి స్వచ్ఛమైన గాలి మరియు సురక్షితమైన నీరు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.

