Kine Curd : డాక్టరు దగ్గరికి ఎందుకు దండగ.. కైన్ పెరుగు ఉందిగా పండగ!
Kine Curd: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనకు ఆరోగ్యం కంటే పని మీదనే శ్రద్ధ ఎక్కువైపోయింది. బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, వేళాపాళా లేని ఆహారపు అలవాట్లు మన జీర్ణ వ్యవస్థను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ కామన్ అయిపోయాయి. అయితే వీటన్నింటికీ మన ఇంట్లోనే ఒక అద్భుతమైన మందు ఉంది. అదే పెరుగు. అందులోనూ సహజ సిద్ధమైన పద్ధతిలో తయారైన కైన్ కర్డ్ వాడితే, మీ పొట్టలో మంచి బ్యాక్టీరియా పండుగ చేసుకుంటుంది. జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగడమే కాకుండా, మీ రోగనిరోధక శక్తి కూడా అమాంతం పెరుగుతుంది.
ప్రోబయోటిక్స్ అంటే ఏమిటి? కైన్ కర్డ్ ఎందుకు స్పెషల్?
మన జీర్ణకోశంలో కోట్లాది బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. వీటిలో మంచి బ్యాక్టీరియా మన ఆహారం అరిగేలా చూస్తుంది. దీనినే మనం ప్రోబయోటిక్స్ అని పిలుస్తాం. కైన్ కర్డ్ పూర్తిగా సహజమైన పాలతో, ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో తయారు చేయబడుతుంది. దీనివల్ల ఇందులో లైవ్ ప్రోబయోటిక్స్ నిండుగా ఉంటాయి. మార్కెట్లో దొరికే కొన్ని ప్రాసెస్డ్ పెరుగుల్లో ఈ బ్యాక్టీరియా చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది, కానీ కైన్ కర్డ్ మీ పొట్టకు నేరుగా మంచి బ్యాక్టీరియాను చేరవేస్తుంది. ఇది గట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ (ప్రేవుల వాపు) తగ్గించి, మలబద్ధకం వంటి మొండి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
ఎముకల బలం నుంచి బరువు తగ్గే వరకు.. అన్నీ ఇందులోనే!
పెరుగు అంటే కేవలం అన్నంలో కలుపుకునేది మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పోషకాల గని. కైన్ కర్డ్లో కాల్షియం, ఫాస్పరస్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల పిల్లల్లో ఎముకల ఎదుగుదలకు, పెద్దవారిలో కీళ్ల నొప్పులు రాకుండా ఉండటానికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అంతేకాదు ఇందులో విటమిన్ B12 ఉండటం వల్ల మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది, నీరసం తగ్గుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తమ డైట్లో కైన్ కర్డ్ చేర్చుకుంటే, అది కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని ఇచ్చి, అనవసరమైన ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. ఎండాకాలంలోనైనా, కారం ఎక్కువగా ఉండే భోజనం చేసినప్పుడైనా కైన్ కర్డ్ తింటే ఒంట్లోని వేడి తగ్గి, హాయిగా అనిపిస్తుంది.
రుచికి రుచి.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం.. ఎలా వాడాలి?
కైన్ కర్డ్ను మనం రకరకాలుగా మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు. పెరుగును ఎప్పుడూ తాజాగా ఉన్నప్పుడే తీసుకోవాలి, అది కూడా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంటే మరింత మేలు. పెరుగును బాగా వేడి చేయకూడదు, అలా చేస్తే అందులోని మంచి బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది. పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఓట్స్తో కలిపి గానీ, లేదా పండ్ల ముక్కలతో కలిపి ఫ్రూట్ సలాడ్లా తీసుకుంటే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. మధ్యాహ్నం భోజనంలో కైన్ కర్డ్ రైస్ లేదా కూరగాయలతో చేసిన రైతాతో తింటే భోజనం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. అయితే, రాత్రి పూట పెరుగును అతిగా తీసుకోకుండా మితంగా తీసుకోవడం మంచిది.
ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆరోగ్య ప్రసాదం కైన్ కర్డ్
తయారీలో ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేదా కృత్రిమ రంగులు వాడరు. స్వచ్ఛమైన పాలు, సహజమైన కిణ్వ ప్రక్రియ దీని ప్రత్యేకత. అందుకే ఇది చిక్కగా, కమ్మగా, నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లల నుంచి ముసలివారి వరకు ఎవరైనా నిరభ్యంతరంగా దీన్ని తినవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటేనే ఆలోచనలు బాగుంటాయి, ఆలోచనలు బాగుంటేనే జీవితం బాగుంటుంది. కాబట్టి నేటి నుండే మీ గట్ హెల్త్ను కాపాడుకోవడానికి కైన్ కర్డ్ను మీ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోండి. ఆర్డర్ చేయడానికి లేదా మరిన్ని వివరాల కోసం https://kinemilk.com/ సందర్శించండి.