Banking Buzz: మళ్ళీ బ్యాంకుల విలీనం! యూనియన్ బ్యాంక్ మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటైపోతున్నాయా?
పెద్ద బ్యాంకు విలీనం! SBI తర్వాత 2వ అతిపెద్ద బ్యాంకుగా మార్చేందుకు యూనియన్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలను విలీనం చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది.
ఇండియన్ బ్యాంకులు పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకుల విలీనాలపై కొత్త చర్చలతో మరోసారి తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రెండు ప్రధాన పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకులను విలీనం చేసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద బ్యాంకును రూపొందించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు పుకార్లు వస్తున్నాయి.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (BoI) లను విలీనం కోసం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. విలీనంపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, ఈ చర్చలు ఆర్థిక రంగంలో మరియు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లలో విస్తృత చర్చకు దారితీశాయి.
బ్యాంకులను విలీనం చేయాలని ప్రభుత్వం ఎందుకు కోరుకుంటోంది?
భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున అనేక బ్యాంకులను విలీనం చేయడం ఇది మొదటిసారి కాదు. ప్రభుత్వం గతంలో 10 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను 4 బ్యాంకులుగా విలీనం చేసి, మొత్తం PSU బ్యాంకుల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 12 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి.
బలమైన మూలధన వనరులు మరియు విస్తృత నెట్వర్క్ కలిగిన పెద్ద బ్యాంకులు ప్రపంచ పోటీ సందర్భంలో మెరుగ్గా పనిచేయగలవని కేంద్రం విశ్వసిస్తోంది. రెండవ దశ ప్రణాళికాబద్ధమైన బ్యాంకుల విలీనాల ప్రాథమిక లక్ష్యం:
- నిర్వహణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులను తగ్గించడం
- పటిష్టమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు మరియు సరిపడా మూలధనాన్ని నిర్వహించడం
- రుణ పంపిణీ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం
- నిరర్ధక ఆస్తులను (NPAs) నియంత్రణలో ఉంచడం
- భారతీయ బ్యాంకులు ప్రపంచ స్థాయిలో టాప్ 50 బ్యాంకులలో స్థానం పొందడం.
బలమైన బ్యాంకులను విలీనం చేయడం ద్వారా ఆర్థిక రంగంలో ప్రపంచ స్థాయి పోటీదారులను సృష్టించాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విలీనాలు: ఇప్పటివరకు మనకు ఏమి తెలుసు?
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం చేయాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటున్నట్లు నివేదించబడింది, ఈ ప్రణాళిక అమలయితే, కొత్తగా ఏర్పడే సంయుక్త బ్యాంక్ దేశంలో SBI తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద బ్యాంకుగా నిలుస్తుంది.
"ఇండియా టెక్ అండ్ ఇన్ఫ్రా" ఖాతా చేసిన X (గతంలో ట్విట్టర్) పోస్ట్ల ద్వారా ఈ నివేదికలు మరింత బలంగా మారాయి. అయితే, ప్రస్తుతానికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు.
మరో సంబంధిత పరిణామంలో, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి బ్యాంకులు ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న బ్యాంకులతో విలీనం కావడం లేదా భవిష్యత్తులో ప్రైవేటీకరణ కోసం పరిగణించబడుతున్నట్లు ధృవీకరించని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశం నుండి గమనించిన దానితో పాటు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని ఆర్థిక రంగ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
విలీనం వల్ల కస్టమర్లపై ప్రభావం
సాధారణ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్ల కోసం, విలీనాలు తరచుగా కొంత సర్దుబాటు కాలాన్ని అవసరం చేస్తాయి. మునుపటి విలీనాల ఆధారంగా, విలీనంలో పాల్గొన్న బ్యాంకుల కస్టమర్లు ఈ క్రింది వాటిని ఆశించవచ్చు:
- IFSC కోడ్లు మారతాయి
- చెక్ బుక్కులు మరియు పాస్బుక్కులు మారుతాయి
- మొబైల్ బ్యాంకింగ్ మరియు నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు పునరుద్ధరించబడతాయి
- కొన్ని సందర్భాలలో బ్రాంచ్ల విలీనం సాధ్యమవుతుంది
తాత్కాలికంగా బ్రాంచ్లు మూసివేయడం అసౌకర్యంగా ఉండవచ్చు, కానీ చరిత్ర ప్రకారం విలీనాలు దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకతను మరియు మొత్తం సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి.
ప్రతిపక్షం & ప్రభుత్వం వైఖరి
ప్రభుత్వం తన నిర్ణయం పట్ల ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పటికీ, బ్యాంక్ ఉద్యోగ సంఘాలు విలీనాలను వ్యతిరేకిస్తూనే ఉన్నాయి, ఉద్యోగ భద్రత మరియు బ్రాంచ్ల మూసివేతలు తొందరపాటుతో తప్పుడు సమాచారంలో చేర్చబడ్డాయని పట్టుబట్టాయి. దీనితో పాటు, ప్రస్తుత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ యొక్క స్థిరత్వాన్ని తగ్గించడం అనేది బలమైన వ్యవస్థ కోసం అవసరమైన ఏకీకరణలలో ఒకటిగా కేంద్రం చూస్తోంది.
ఖాతాదారులు ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి?
మీకు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా ఇతర PSU బ్యాంకులో ఖాతా ఉంటే, ఈ క్రింది వాటిని గుర్తుంచుకోండి:
- మీ KYC ని అప్డేట్ చేయండి.
- మీ మొబైల్ నంబర్ మీ బ్యాంక్ ఖాతాతో అనుసంధానించబడి ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
- మీ బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుండి వచ్చే సాధారణ సమాచారాన్ని గమనించండి.
ముగింపు
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య ప్రతిపాదిత విలీనం ఇంకా చర్చల దశలోనే ఉంది, బ్యాంకింగ్ రంగంలో మరో ఏకీకరణ దిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలను ఇది బలపరుస్తుంది. ఈ విలీనం విజయవంతంగా పూర్తయితే, SBI తర్వాత భారతీయ బ్యాంకింగ్ ప్రపంచాన్ని గణనీయంగా పునర్నిర్మించవచ్చు.
ఈ సమయంలో, తదుపరి స్పష్టతలు వచ్చేవరకు, కస్టమర్లు మరియు పెట్టుబడిదారులు వేచి ఉండటం మరియు ప్రస్తుత పరిస్థితిపై సమాచారం తెలుసుకుంటూ ఉండటం ఉత్తమం.