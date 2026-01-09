  • Menu
Breaking Update: అదానీ గ్రూప్ నుండి మరో బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్! విమానాల తయారీకి రంగం సిద్ధం!

Breaking Update: అదానీ గ్రూప్ నుండి మరో బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్! విమానాల తయారీకి రంగం సిద్ధం!
Highlights

భారత విమానయాన తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తూ, విమానాల అసెంబ్లీ యూనిట్ ఏర్పాటుకు అదానీ గ్రూప్‌తో ఎంబ్రాయర్ చర్చలు ప్రారంభించింది.

బ్రెజిలియన్ విమాన తయారీ దిగ్గజం 'ఎంబ్రాయర్' (Embraer) భారత గడ్డపై విమానాల రూపకల్పన మరియు తయారీని చేపట్టడం ద్వారా తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది. విమానాల అసెంబ్లీ యూనిట్ (FAL) ఏర్పాటు కోసం ఎంబ్రాయర్ సంస్థ అదానీ గ్రూప్‌తో ప్రాథమికంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు పరిశ్రమ వర్గాలు వెల్లడించాయి. విమానయాన తయారీ రంగంలో ప్రపంచస్థాయి శక్తిగా ఎదగాలన్న భారత్ ఆశయానికి ఇది ఒక పెద్ద ముందడుగు.

భారత విమానయాన మార్కెట్లో ఉన్న అపారమైన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి ఎంబ్రాయర్ గతేడాది అక్టోబర్‌లో న్యూఢిల్లీలో తన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించింది. అదానీ గ్రూప్‌తో కుదుర్చుకోబోయే ఈ భాగస్వామ్యం, విమాన తయారీ రంగంలోకి ఆ సంస్థ అధికారిక ప్రవేశాన్ని సూచిస్తుంది. అదానీ గ్రూప్ ఇప్పటికే రక్షణ మరియు ఏరోస్పేస్ రంగాలలో తన ఉనికిని గణనీయంగా విస్తరించిన సంగతి తెలిసిందే.

విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, విమానాల అసెంబ్లీ లైన్ ఏర్పాటు విషయమై అదానీ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ విభాగం ఎంబ్రాయర్‌తో చర్చలు జరుపుతోంది. అయితే, దీనిపై అటు ఎంబ్రాయర్ గానీ, ఇటు అదానీ గ్రూప్ గానీ ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

భారత మార్కెట్ సామర్థ్యం గురించి ఎంబ్రాయర్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రావుల్ విల్లారోన్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ విమానయాన రంగంలో భారత్ అత్యంత తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులతో కూడిన వాతావరణాన్ని అందిస్తుందని, అందుకే సమర్థవంతమైన విమానాల తయారీకి ఇది సరైన మార్కెట్ అని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా 146 మంది ప్రయాణించగల ఎంబ్రాయర్ E195-E2 విమానం, ఖర్చులను నియంత్రిస్తూ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకునే భారతీయ విమానయాన సంస్థలకు సరైన పరిష్కారమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఎంబ్రాయర్ మరియు అదానీ మధ్య ఈ భాగస్వామ్యం ఖరారైతే, అది భారత విమానయాన తయారీ రంగానికి గొప్ప వరంగా మారుతుంది. ఇది 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' చొరవకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, ప్రాంతీయ విమాన తయారీలో భారత్‌ను అగ్రగామిగా నిలబెడుతుంది.

