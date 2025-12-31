8th Pay Commission Alert: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్ – రేపటి నుంచే ఏరియర్స్ లెక్కింపు ప్రారంభం
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. 8వ పే కమిషన్ జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు కానుంది. రేపటి నుండే ఏరియర్స్ లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా లెవెల్స్ 1 నుంచి 18 వరకు ఉద్యోగులకు శాలరీ పెంపు ఉంటుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. జనవరి 1, 2026 నుంచి 8వ పే కమిషన్ అమలు కానుంది. అయితే, పూర్తి నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తర్వాతే పెరిగిన వేతనాలు ఉద్యోగులకు అందుతాయని అధికారులు తెలిపారు. రేపటి నుంచే ఏరియర్స్ లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం.
8వ పే కమిషన్ ముఖ్యాంశాలు
- 7వ పే కమిషన్ కాలం డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగుస్తుంది.
- 8వ పే కమిషన్ ప్రతిపాదనలు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల అవుతుంది.
- నోటిఫికేషన్ మే 2026లో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ఏరియర్స్ లెక్కింపు మాత్రం జనవరి 1 నుండి ప్రారంభమవుతుందని తెలిపారు.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ & శాలరీ పెంపు
- 7వ పే కమిషన్ కింద ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా నిర్ణయించబడింది.
- 8వ పే కమిషన్ లో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా కొత్త బేసిక్ పే నిర్ణయించబడుతుంది.
ఉద్యోగుల వర్గీకరణ (18 లెవెల్స్)
- లెవెల్ 1 – గ్రూప్-డీ / ఎంట్రీ లెవెల్ ఉద్యోగులు
- లెవెల్ 2-9 – గ్రూప్-సీ ఉద్యోగులు
- లెవెల్ 10-12 – గ్రూప్-బీ ఉద్యోగులు
- లెవెల్ 13-18 – గ్రూప్-ఏ ఉద్యోగులు (కేబినెట్ సెక్రటరీ, సీనియర్ అధికారులు)
సూచించదగ్గ శాలరీ పెంపు (అంచనా)
- లెవెల్ 1: ₹20,700 వరకు
- లెవెల్ 5: ₹33,580 వరకు
- లెవెల్ 10: ₹64,000 వరకు
- లెవెల్ 18: రూ.2 లక్షలవరకు (సీనియర్ అధికారులు)
సంక్షిప్తంగా, రేపటి నుండి ఏరియర్స్ లెక్కింపు ప్రారంభం కావడంతో, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ పెరుగుతున్న వేతనాల కోసం జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది.
