  • Menu
Home  > వ్యాపారం

₹500 Notes Alert: ATMల నుంచి ₹500 నోట్లు తగ్గుతాయా? ఈ వైరల్ వార్తలో నిజమేంటి?

₹500 Notes Alert: ATMల నుంచి ₹500 నోట్లు తగ్గుతాయా? ఈ వైరల్ వార్తలో నిజమేంటి?
x
Highlights

కేంద్రం క్లారిటీ: ₹500 నోట్లు ఆగిపోతాయనే వార్తలు అవాస్తవం. అవి చెల్లుబాటవుతాయని ఆర్‌బిఐ (RBI) ధృవీకరించింది. భయపడకండి.

2026 మార్చి నాటికి ఏటీఎంలలో ₹500 నోట్ల పంపిణీని నిలిపివేస్తారంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కొట్టిపారేసింది. ఈ ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ఇవన్నీ తప్పుడు వార్తలని స్పష్టం చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అటువంటి నిర్ణయం ఏదీ తీసుకోలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.

పరిస్థితిని వివరించడానికి, పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ₹500 నోట్లను ఉపసంహరించుకోవడం లేదని, దేశవ్యాప్తంగా అవి చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటులో ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఇటువంటి తప్పుదోవ పట్టించే పోస్టులు ప్రజల్లో అనవసర గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తున్నాయని పేర్కొంది.

"ఆర్‌బీఐ అటువంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు. ₹500 కరెన్సీ నోట్లు చెల్లుతాయి మరియు వాటి వినియోగం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది" అని పిఐబి తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో వివరించింది.

ధృవీకరించని సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని లేదా ఇతరులకు షేర్ చేయవద్దని ప్రభుత్వం ప్రజలను కోరింది. కరెన్సీ, బ్యాంకింగ్ మరియు ఆర్థిక విధానాలకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం కేవలం అధికారిక వనరులపై మాత్రమే ఆధారపడాలని సూచించింది. తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేయడం వల్ల ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొంటాయని హెచ్చరించింది.

వైరల్ అవుతున్న వార్తలను షేర్ చేసే ముందు, ఆర్‌బీఐ నోటిఫికేషన్లు లేదా పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను తనిఖీ చేయాలని అధికారులు సూచించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick