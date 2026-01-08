Stock News: ఇన్వెస్టర్లు ఫిదా! మార్కెట్ వణుకుతున్నా ఈ 5 స్టాక్స్ మాత్రం రాకెట్లా దూసుకెళ్తున్నాయి!
2026లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం HDFC, ITC, ఇన్ఫోసిస్, ఏషియన్ పెయింట్స్ మరియు SBIలను నిపుణుడు రాహుల్ ఘోష్ సూచిస్తున్నారు. వీటితో సంపద స్థిరంగా పెరుగుతుంది.
స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయా? విదేశీ పెట్టుబడిదారులు షేర్లను విక్రయించడం మరియు భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు మార్కెట్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా, 2026 జనవరి మొదటి వారంలో విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) ₹4,650 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. ఇదే సమయంలో నిఫ్టీ సుమారు 0.71% పడిపోయి 26,140.75 వద్ద ముగిసింది.
అయినప్పటికీ, మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇలాంటి ధరల తగ్గింపు దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఒక మంచి అవకాశం. నాణ్యమైన షేర్లను తక్కువ ధరల వద్ద కొనడం అనేది కాలక్రమేణా సంపదను పెంచుకోవడానికి ఒక నిరూపితమైన మార్గం.
ప్రముఖ మార్కెట్ నిపుణుడు మరియు 'Hedged.in' వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ ఘోష్, ప్రతి దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్ తమ పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకోవాల్సిన ఐదు ముఖ్యమైన స్టాక్స్ను సూచించారు.
1. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank): భారత బ్యాంకింగ్ రంగంలో తిరుగులేని శక్తి
ఎందుకు కొనాలి?
విలీనం తర్వాత వచ్చిన ఒడిదుడుకులు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ లాభదాయకతను దెబ్బతీయలేదు. దీని మూలధన సామర్థ్యం మరియు లాభాల వృద్ధి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి సరైన ఎంపికగా మారుస్తోంది.
- ప్రస్తుత విలువ: చారిత్రక సగటు కంటే తక్కువ ధరలో ఉంది (బుక్ వాల్యూలో 2.8–3 రెట్లు).
- ధర లక్ష్యం (3–5 ఏళ్లు): ₹1,500 – ₹1,600.
- ముఖ్య అంశం: ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో సురక్షితమైన మరియు నమ్మదగిన ఎంపిక.
2. ఐటీసీ (ITC): ప్రస్తుత సవాళ్లు - భవిష్యత్తు అవకాశాలు
ఎందుకు కొనాలి?
సిగరెట్లపై ఎక్సైజ్ సుంకాల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఐటీసీ వేగంగా FMCG, హోటళ్లు మరియు పేపర్ బోర్డ్ రంగాల్లోకి విస్తరిస్తోంది. రాబోయే హోటల్ వ్యాపార విభజన (demerger) వాటాదారులకు అదనపు ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది.
- ధర లక్ష్యం (3–5 ఏళ్లు): ₹450 – ₹475.
- ముఖ్య అంశం: ఓపిక ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న స్టాక్.
3. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): ఐటీ రంగ దిగ్గజం
ఎందుకు కొనాలి?
గ్లోబల్ ఐటీ రంగంలో ఇన్ఫోసిస్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఏఐ (AI) మరియు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రంగాల్లో భారీ ప్రాజెక్టులను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం షేర్ ధర దాని అసలు విలువ కంటే తక్కువగా ఉండటం కొనుగోలుకు మంచి అవకాశం.
- ధర లక్ష్యం (3–5 ఏళ్లు): ₹2,250 – ₹2,350.
- ముఖ్య అంశం: సురక్షితమైన మరియు డిజిటల్ వృద్ధికి తగ్గట్టుగా రూపాంతరం చెందిన ఐటీ స్టాక్.
4. ఏషియన్ పెయింట్స్ (Asian Paints): తిరుగులేని బ్రాండ్
ఎందుకు కొనాలి?
80 ఏళ్లకు పైగా మార్కెట్ లీడర్గా ఉన్న ఏషియన్ పెయింట్స్, బలమైన నెట్వర్క్ మరియు 25% కంటే ఎక్కువ ROCEని కలిగి ఉంది. బ్రాండ్ విలువ దీనిని దీర్ఘకాలానికి స్మార్ట్ ఛాయిస్గా మారుస్తోంది.
- ధర లక్ష్యం (3–5 ఏళ్లు): ₹3,600 – ₹3,800.
- ముఖ్య అంశం: స్థిరమైన వృద్ధి మరియు అధిక రాబడినిచ్చే డిఫెన్సివ్ స్టాక్.
5. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): దేశంలోనే అత్యంత గౌరవనీయమైన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు
ఎందుకు కొనాలి?
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఎస్బీఐ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. రుణాల వృద్ధి మరియు ఎన్పీఏల (NPAs) తగ్గింపులో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో పోలిస్తే తక్కువ వాల్యుయేషన్లో ఉండటం దీనికి కలిసివచ్చే అంశం.
- అంచనా వృద్ధి: రాబోయే కొన్నేళ్లలో 50%–70% పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
- ముఖ్య అంశం: అద్భుతమైన దీర్ఘకాలిక రాబడినిచ్చే బ్లూ-చిప్ ప్రభుత్వ రంగ షేర్.
- ముగింపు: దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడే విజేత
మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు గురైనప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు భయపడకుండా, దానిని ఒక అవకాశంగా చూడాలి. రాహుల్ ఘోష్ సూచించిన ఈ ఐదు షేర్లు స్థిరత్వం మరియు వృద్ధికి అద్భుతమైన కలయిక. దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు, ఈ నాణ్యమైన స్టాక్స్ 2026లో మరియు ఆ తర్వాత కూడా సంపదను సృష్టించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.