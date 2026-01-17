2026 Suzuki Gixxer 250 & SF 250: కొత్త రంగులు, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో 2026 సుజుకి జిక్సర్ 250 సిరీస్ లాంచ్!
సుజుకి ఇండియా 2026 జిక్సర్ 250 మరియు SF 250 మోడళ్లను విడుదల చేసింది. కొత్త రంగులు, 10 స్పోక్ అలాయ్ వీల్స్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో ఈ బడ్జెట్ స్పోర్ట్స్ బైక్ ధర, స్పెసిఫికేషన్లు ఇక్కడ చూడండి.
యువతకు ఇష్టమైన స్పోర్ట్స్ బైక్ బ్రాండ్ సుజుకి, తన పాపులర్ 250cc సెగ్మెంట్లో 2026 జిక్సర్ SF 250 మరియు జిక్సర్ 250 మోడళ్లను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. సరికొత్త రంగులు, మెరుగైన గ్రాఫిక్స్ మరియు ఆధునిక ఫీచర్లతో ఈ బైక్లు ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్గా కనిపిస్తున్నాయి.
పవర్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్
ఈ రెండు మోడళ్లలో సుజుకి నమ్మకమైన 250cc ఆయిల్-కూల్డ్, 4-స్ట్రోక్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చింది.
పవర్: 26.5 PS @ 9300 rpm
టార్క్: 22.2 Nm @ 7300 rpm
ట్రాన్స్మిషన్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్
టెక్నాలజీ: SOCS (సుజుకి ఆయిల్ కూలింగ్ సిస్టమ్) వల్ల ఇంజిన్ వేడెక్కకుండా లాంగ్ రైడ్స్లో కూడా అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది.
కొత్తగా ఏముంది? (Key Features)
డిజైన్: కొత్తగా రూపొందించిన 10 స్పోక్ అలాయ్ వీల్స్ బ్రష్డ్ లుక్తో వస్తున్నాయి.
కనెక్టివిటీ: బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ క్లస్టర్, 'సుజుకి రైడ్ కనెక్ట్' యాప్ ద్వారా కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ పొందవచ్చు.
సేఫ్టీ: డ్యూయల్ ఛానల్ ABS మరియు LED హెడ్ల్యాంప్స్ భద్రతను పెంచుతాయి.
ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్: జిక్సర్ SF 250 మోడల్ ఇప్పుడు E85 ఫ్యూయల్కు అనుకూలమైన ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వెర్షన్లో కూడా లభిస్తుంది.
ఆకర్షణీయమైన రంగులు
రైడర్స్ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా సుజుకి కొత్త కలర్ కాంబినేషన్లను పరిచయం చేసింది:
జిక్సర్ SF 250: గ్లాస్ స్పార్కిల్ బ్లాక్, మెటాలిక్ మ్యాట్ ప్లాటినమ్ సిల్వర్ & పెర్ల్ గ్లేసియర్ వైట్.
జిక్సర్ 250: మెటాలిక్ ట్రిటాన్ బ్లూ & గ్లాస్ స్పార్కిల్ బ్లాక్ ఫినిష్.
ధరల వివరాలు (ఎక్స్-షోరూమ్, ఢిల్లీ)
సుజుకి జిక్సర్ 250: ₹1,81,517
సుజుకి జిక్సర్ SF 250: ₹1,89,768