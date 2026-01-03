Social Security :2026లో సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు పెరగనున్నాయి: 2.8% COLA పెంపు మిలియన్ల మందికి ఏం సూచిస్తుంది?
2026లో సోషల్ సెక్యూరిటీ పొందుతున్నవారికి 2.8 శాతం COLA (ఖర్చుల పెరుగుదల సర్దుబాటు) పెరుగుదల వర్తించనుంది. దీని ద్వారా నెలకు సగటుగా $56 వరకు అదనపు లాభం పొందనున్నారు. ఈ పెరుగుదల వల్ల రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, SSI పొందుతున్న వారు అలాగే భవిష్యత్లో సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని పదవీ విరమణ పొందినవారు మరియు లబ్ధిదారులకు శుభవార్త. సామాజిక భద్రతా లబ్ధిదారులు (Social Security recipients) 2026 ప్రారంభంలో 2.8% జీవన వ్యయ సర్దుబాటును (Cost-of-Living Adjustment - COLA) అందుకోనున్నారు, ఇది పెరుగుతున్న దైనందిన ఖర్చుల నుండి వారికి కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది.
జనవరి చెల్లింపుల చక్రం ప్రారంభంతో, దాదాపు 71 మిలియన్ల సామాజిక భద్రతా లబ్ధిదారులు సగటున నెలకు అదనంగా $56 పొందనున్నారు, ఇది పెరుగుతున్న ఖర్చులను తట్టుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో, సప్లిమెంటల్ సెక్యూరిటీ ఇన్కమ్ (SSI) పొందుతున్న దాదాపు 7.5 మిలియన్ల మందికి డిసెంబర్ 31, 2025 నుండే పెరిగిన చెల్లింపులు అందడం ప్రారంభమైంది.
2026లో సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు పెరగడానికి కారణాలు
మార్పులకు అనుగుణంగా చెల్లింపులను మార్చడం ద్వారా లబ్ధిదారులను ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) నుండి రక్షించడానికి వార్షిక COLA ఉద్దేశించబడింది. 2026 నాటి 2.8% పెంపు, గత సంవత్సరాల్లోని అధిక సర్దుబాట్ల తర్వాత ద్రవ్యోల్బణం తగ్గిందని సూచిస్తుంది.
గత కొన్నేళ్లలో పెంపు వివరాలు:
- 2023: 8.7% పెంపు (నాలుగు దశాబ్దాలలో ఇదే అతిపెద్దది)
- 2024: 3.2% పెంపు
- 2025: 2.5% పెంపు
- 2026: 2.8% పెంపు
సామాజిక భద్రతా పరిపాలన (Social Security Administration) ఇప్పటికే సవరించిన ప్రయోజన మొత్తాలను లబ్ధిదారులకు మెయిల్ ద్వారా తెలియజేసింది.
COLA నిధులు ఎలా సమకూరుతాయి?
సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు ఉద్యోగులు మరియు యజమానులు చెల్లించే పేరోల్ పన్నుల (Payroll taxes) ద్వారా చెల్లించబడతాయి. 2026లో, పన్ను విధించదగిన ఆదాయానికి గరిష్ట పరిమితి 2025లో $176,100 నుండి $184,500 కు పెరుగుతుంది, ఇది కార్యక్రమానికి అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చడంలో సహాయపడుతుంది.
భవిష్యత్తులో సామాజిక భద్రతకు సమస్యలు
సామాజిక భద్రతా ప్రయోజన చెల్లింపులు పెరిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలికంగా ఆర్థికపరమైన ఆందోళనలు ఉన్నాయి. జూన్ 2025 నాటి ట్రస్టీల నివేదిక ప్రకారం, 2034 నుండి పదవీ విరమణ మరియు వైకల్య ప్రయోజనాలకు మద్దతు ఇచ్చే ట్రస్ట్ ఫండ్లు కొరతను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ జోక్యం చేసుకోకపోతే, ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమం వాగ్దానం చేసిన మొత్తం ప్రయోజనాలలో 81% మాత్రమే అందించగలదు.
గమనిక: సుమారు 40 సంవత్సరాల క్రితం, ప్రభుత్వం పదవీ విరమణ వయస్సును క్రమంగా 65 నుండి 67కి పెంచినప్పుడు సామాజిక భద్రతలో చివరి ప్రధాన సంస్కరణ జరిగింది.
వృద్ధులకు సహాయం చేయడానికి ఇటీవల తీసుకున్న ప్రయత్నాలు
శాశ్వత పరిష్కారం లభించే వరకు, ఇటీవలి ప్రభుత్వాలు వృద్ధులపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాయి:
- ట్రంప్ పరిపాలన: 65 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి తాత్కాలిక పన్ను తగ్గింపును అందించింది.
- బిడెన్ పరిపాలన: 2024లో విండ్ఫాల్ ఎలిమినేషన్ ప్రొవిజన్ (WEP) మరియు గవర్నమెంట్ పెన్షన్ ఆఫ్సెట్ (GPO) ని రద్దు చేసింది, తద్వారా దాదాపు 2.8 మిలియన్ల మంది పదవీ విరమణ పొందినవారికి సామాజిక భద్రతా చెల్లింపులను పెంచింది.
లబ్ధిదారులకు దీని అర్థం ఏమిటి?
2026 నాటి COLA పెంపు గత సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ, ఇది పెద్ద సంఖ్యలో పదవీ విరమణ పొందిన అమెరికన్లకు గణనీయమైన నెలవారీ సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో, భవిష్యత్ తరాల కోసం సామాజిక భద్రత యొక్క దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వాన్ని పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది.