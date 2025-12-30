  • Menu
2026 Massive Layoffs Warning: ఏఐ ప్రభావం జెఫ్రీ హింటన్ హెచ్చరిక – ఏ ఉద్యోగాలు ప్రభావితమవుతాయంటే!

Highlights

ఏఐ గాడ్‌ఫాదర్ జెఫ్రీ హింటన్ 2026లో భారీగా లే ఆఫ్స్ వచ్చే అవకాశాలపై హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాలు ఏఐ ప్రభావంతో ఎలా మారనున్నాయో తెలుసుకోండి.

ఏఐ (Artificial Intelligence) ప్రభావం ఉద్యోగ రంగంలో ఎంతటి మార్పులు తీసుకురాగలదనే అంశం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. “ఏఐ గాడ్‌ఫాదర్”గా పిలవబడే జెఫ్రీ హింటన్ 2026లో భయంకరమైన “జాబ్‌లెస్ బూమ్” రావచ్చని తాజాగా హెచ్చరించారు.

2026లో జాబ్‌లెస్ బూమ్

జెఫ్రీ హింటన్ ప్రకారం, 2026లో చాలా కంపెనీలు పెద్ద ఎత్తున లే ఆఫ్స్ (layoffs) చేపట్టవచ్చు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గతంలో చిన్నపాటి పనులలో మాత్రమే ఉపయోగించబడేది. కానీ ఇప్పుడు, ఇది ప్రతి ఏడు నెలలకు ఒకసారి తన సామర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తున్నందున, వైట్-కాలర్ ఉద్యోగాలపై దీని ప్రభావం గణనీయంగా ఉంటుంది.

హింటన్ చెప్పారు, ఇప్పటికే కాల్ సెంటర్స్‌లో ఉద్యోగాలు ఏఐతో రీప్లేస్ అయ్యాయని, త్వరలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ప్రాజెక్ట్‌లు కూడా ఏఐ చేత నిర్వహించబడతాయని, తద్వారా ఉద్యోగ అవసరం తగ్గిపోతుందని.

ఏ ఉద్యోగాలు ప్రభావితమవుతాయి?

వైట్-కాలర్ ఉద్యోగాలు – ఆఫీస్, ఇంజనీరింగ్, డిజైన్, డేటా అనలిసిస్ వంటి రంగాలు.

కాల్స్ సెంటర్స్, ప్రాసెసింగ్, రిపోర్టింగ్ వంటి ఫంక్షనల్ ఉద్యోగాలు.

భవిష్యత్తులో సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్, డిజిటల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ రంగాల్లో కూడా కొంత ప్రభావం.

ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం

జాబ్‌లెస్ బూమ్ కారణంగా ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, కానీ ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గతాయి.

KPMG చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ ప్రకారం, కంపెనీలు తక్కువ మంది కార్మికులతో ఎక్కువ పనిని చేయడం ప్రారంభించాయి.

కోవిడ్ తర్వాత, ఉద్యోగాల నియామకానికి బదులుగా, ఆటోమేషన్ reliance ఎక్కువైంది.

జెఫ్రీ హింటన్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం, 2026లో మనం ఎదుర్కొనే ఈ ఏఐ-ప్రేరిత లే ఆఫ్స్, పరిశ్రమల కోసం సవాళ్లను తీసుకురావడంతో పాటు ఉద్యోగులకు కొత్త దిశలో స్కిల్స్ అప్‌డేట్ అవసరాన్ని కూడా చూపిస్తాయి.

