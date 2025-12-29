Low-Cost Alert: ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ సేల్తో ట్రావెల్ ఖర్చు భారీగా తగ్గింపు
ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ 'పే డే సేల్'ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆఫర్ కింద విమాన టిక్కెట్లు కేవలం ₹1,950 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. జనవరి 1, 2026 వరకు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకొని, దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో తక్కువ ఛార్జీలతో ప్రయాణించవచ్చు.
భారతదేశంలో విమాన ప్రయాణం ఇప్పుడు కేవలం కొందరికే పరిమితమైన విలాసం కాదు, అది అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చిన ఒక ట్రెండ్గా మారింది. విమానయాన సంస్థలు తక్కువ ధరలకే టికెట్లను అందిస్తుండటంతో, గతంలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాల కోసం కేవలం రైళ్లపైనే ఆధారపడే వారు ఇప్పుడు సమయం ఆదా అవుతుందని, సౌకర్యంగా ఉంటుందని విమానాలను ఎంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ పండుగ సీజన్లో ప్రయాణికులకు ఒక అద్భుతమైన సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ 'ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్' (Air India Express) తన 'పే డే సేల్' (Pay Day Sale)ను ప్రారంభించింది.
బస్సు, రైలు ఛార్జీలతో పోటీ పడుతున్న విమాన టికెట్లు
గతంలో కుటుంబ తీర్థయాత్రలకైనా, స్నేహితులతో విహారయాత్రలకైనా భారతీయులు రైలు ప్రయాణానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. తక్కువ ఛార్జీలు, రాత్రి ప్రయాణం వంటివి రైల్వేలో ప్రధాన ఆకర్షణలు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి వేగంగా మారుతోంది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో విమానయాన సంస్థలు ఇచ్చే భారీ డిస్కౌంట్ల వల్ల సామాన్యులు కూడా విమానం ఎక్కగలుగుతున్నారు.
సాధారణంగా నూతన సంవత్సరం, గణతంత్ర దినోత్సవం, దీపావళి, హోలీ, క్రిస్మస్ వంటి సమయాల్లో ఎయిర్లైన్స్ ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటిస్తాయి. 2025 చివరి రోజుల్లో భాగంగా, 2026లో ప్రయాణించాలనుకునే వారిని ఆకర్షించడానికి ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఈ 'పే డే సేల్'ను నిర్వహిస్తోంది.
ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ 'పే డే సేల్': ప్రధాన అంశాలు
సాధారణంగా క్రిస్మస్ రద్దీ సమయంలో ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కానీ దానికి భిన్నంగా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో ధరలను తగ్గించింది.
- సేల్ వ్యవధి: ఈ ఆఫర్ డిసెంబర్ 28న ప్రారంభమై జనవరి 1, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ప్రయాణ కాలపరిమితి: ఈ సేల్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారు జనవరి 12 నుండి అక్టోబర్ 31, 2026 మధ్య ఎప్పుడైనా ప్రయాణించవచ్చు. ఇది ముందస్తు ప్రయాణ ప్రణాళికలు (Travel Planning) చేసుకునే వారికి ఎంతో ఉపయోగకరం.
దేశీయ విమాన ప్రయాణం కేవలం రూ. 1,950 నుండి
ఈ ఆఫర్ కింద దేశీయ విమాన టికెట్లు కేవలం రూ. 1,950 (పన్నులు మరియు అదనపు ఛార్జీలు వేరుగా ఉంటాయి) ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని మార్గాల్లో ఈ ధరలు బస్సు టికెట్ ధరల కంటే తక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలపై భారీ తగ్గింపు
విదేశీ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి అవకాశం. అంతర్జాతీయ విమాన టికెట్లు రూ. 5,355 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తున్నాయి. జనవరి 12 నుండి అక్టోబర్ 31, 2026 మధ్య విదేశీ యాత్రలకు వెళ్లే వారు ఈ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
ముఖ్యమైన సూచనలు:
- ఈ తగ్గింపు ధరలను పొందడానికి టికెట్లను కేవలం ఎయిర్లైన్ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా వారి మొబైల్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈ ఆఫర్ పరిమిత కాలం వరకు మరియు కొన్ని నిర్దిష్ట డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ (Direct Flights)కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
- టికెట్లు 'మొదట వచ్చిన వారికి మొదటి ప్రాధాన్యత' (First-come, first-served) ప్రాతిపదికన కేటాయించబడతాయి, కాబట్టి త్వరగా బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
మరిన్ని వివరాలు, మార్గాల సమాచారం మరియు నిబంధనల కోసం ప్రయాణికులు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించగలరు.