Unmatched Loyalty దృశ్యం: యజమాని ఇక లేడని తెలిసి.. మృతదేహానికి రాత్రంతా కాపలా కాసి, అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న పెంపుడు కుక్క!

Highlights

మధ్యప్రదేశ్‌లో మనసుని కలచివేసే ఘటన. ఆత్మహత్య చేసుకున్న యజమాని మృతదేహానికి రాత్రంతా కాపలా కాసిన పెంపుడు కుక్క. అంత్యక్రియల్లోనూ పాల్గొని అందరినీ కంటతడి పెట్టించిన మూగజీవం.

"కుక్కకున్న విశ్వాసం మనిషికి ఉండదు" అనే మాటను మనం తరచూ వింటూనే ఉంటాం. ఈ మాట అక్షర సత్యమని మధ్యప్రదేశ్‌లోని శివపురి జిల్లాలో జరిగిన ఒక హృదయ విదారక ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. ప్రాణం ఉన్నప్పుడే కాదు, ప్రాణం పోయిన తర్వాత కూడా తన యజమాని పట్ల ఆ మూగజీవం చూపిన అచంచలమైన ప్రేమ చూసి అక్కడి వారంతా కంటతడి పెట్టారు.

అసలేం జరిగిందంటే?

శివపురి జిల్లాకు చెందిన 40 ఏళ్ల జగదీష్ ప్రజాపతి సోమవారం తన ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు గదిలోకి వెళ్లి చూసేసరికి ఆయన విగతజీవిగా కనిపించారు. అయితే, అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన అంశం ఏంటంటే.. జగదీష్ మృతదేహం కిందే ఆయన పెంపుడు కుక్క నిశ్శబ్దంగా, కళ్లనిండా నీళ్లతో కూర్చుని ఉంది. ఎవరూ లేని ఆ చీకటి రాత్రిలో తన యజమాని మృతదేహాన్ని వదలకుండా కంటికి రెప్పలా కాపలా కాసింది.

4 కిలోమీటర్లు పరుగు.. ట్రాక్టర్‌లో యజమాని వెంటే..

మరుసటి రోజు ఉదయం పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ట్రాక్టర్‌లో తరలిస్తుండగా, ఆ కుక్క ఆ వాహనం వెంటే పరుగులు తీసింది.

విశ్వాసం: దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల మేర వాహనం వెనుకే పరుగెత్తడం గమనించిన స్థానికులు, దాన్ని కూడా ట్రాక్టర్‌లోకి ఎక్కించుకున్నారు.

మౌన వేదన: ఆసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం పూర్తయ్యే వరకు అక్కడే వేచి చూసి, తిరిగి ఇంటికి మృతదేహంతో పాటే చేరుకుంది.

చితి మంటల వద్దే మౌన దీక్ష

స్మశాన వాటికలో జగదీష్‌కు అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కుక్క ప్రవర్తన అక్కడి వారిని కలచివేసింది. చితి వెలిగించిన తర్వాత కూడా అది అక్కడి నుండి కదలలేదు. ఎవరైనా అన్నం, నీళ్లు పెట్టినా ముట్టుకోలేదు. తన యజమాని మంటల్లో కాలిపోతుంటే.. ఆ దృశ్యాన్ని తట్టుకోలేక మౌనంగా అక్కడే కూర్చుండిపోయింది.

వీడియో వైరల్.. నెటిజన్లు ఫిదా!

స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ ఈ దృశ్యాలను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది కాస్తా వైరల్‌గా మారింది. "మనుషుల మధ్య బంధాలు బలహీనపడుతున్న ఈ రోజుల్లో.. ఈ మూగజీవం చూపిన ప్రేమ వెలకట్టలేనిది" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు జగదీష్ ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

