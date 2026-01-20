  • Menu
Pure Silver Wedding Card విశ్వరూపం.. 3 కిలోల వెండి, 65 మంది దేవతలు! అక్షరాలా రూ. 25 లక్షల వెడ్డింగ్ కార్డ్!
Highlights

రాజస్థాన్‌కు చెందిన శివ్ జోహ్రీ తన కుమార్తె పెళ్లి కోసం 3 కిలోల వెండితో, 25 లక్షల ఖర్చుతో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కార్డ్ తయారు చేయించారు. 65 మంది దేవతల ప్రతిమలతో కూడిన ఈ అరుదైన పత్రిక విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఏ తండ్రి అయినా తన కూతురి పెళ్లిని కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపేలా చేయాలని ఆరాటపడతాడు. కానీ రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఒక తండ్రి మాత్రం ఏకంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించాడు. తన గారాల పట్టి పెళ్లికి సకల దేవతలను ఆహ్వానించాలనే ఉద్దేశంతో, ఏకంగా 3 కిలోల వెండితో ఒక అరుదైన వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను తయారు చేయించాడు.

ఏడాది శ్రమ.. రూ. 25 లక్షల ఖర్చు!

జైపూర్‌కు చెందిన శివ్ జోహ్రీ తన కుమార్తె శృతి వివాహాన్ని చిరస్మరణీయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇందుకోసం ఆయన సుమారు రూ. 25 లక్షలు వెచ్చించి, ఒక వెండి వెడ్డింగ్ కార్డును రూపొందించాడు. ఈ కళాఖండాన్ని తయారు చేయడానికి శివ్ జోహ్రీకి ఏకంగా ఏడాది సమయం పట్టింది.

కార్డు ప్రత్యేకతలు ఇవే:

65 మంది దేవతామూర్తులు: ఈ కార్డుపై అతి సూక్ష్మంగా వినాయకుడు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, లక్ష్మీనారాయణులు, విష్ణుమూర్తి దశావతారాలు మరియు అష్టలక్ష్ముల ప్రతిమలను చెక్కారు.

శిల్పకళా చాతుర్యం: 8 అంగుళాల పొడవు, 6.5 అంగుళాల వెడల్పు ఉన్న ఈ కార్డు తయారీకి 128 వెండి ముక్కలను ఉపయోగించారు.

మేకులు లేని నిర్మాణం: ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ వెండి కార్డును అమర్చడానికి ఎక్కడా ఒక్క మేకును కానీ, స్క్రూను కానీ వాడలేదు. కేవలం మేకింగ్ టెక్నిక్స్‌తోనే దీన్ని పూర్తి చేశారు.

దైవ సన్నిధి: తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామి శంఖుచక్రాలతో దర్శనమివ్వగా, ఏనుగులు పూల వర్షం కురిపిస్తున్నట్లుగా చెక్కిన తీరు అద్భుతంగా ఉంది.

తండ్రి ప్రేమకు ప్రతిరూపం..

కేవలం బంధువులనే కాకుండా, సకల దేవతల ఆశీస్సులు తన కూతురు శృతి, అల్లుడు హర్ష్ సోనిలపై ఉండాలనే ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు శివ్ జోహ్రీ తెలిపారు. "ఈ పత్రిక మా భవిష్యత్ తరాలకు ఒక గొప్ప జ్ఞాపికగా నిలిచిపోవాలని కోరుకున్నాను" అని ఆయన భావోద్వేగంతో చెప్పారు. కార్డు మధ్యలో వధూవరుల పేర్లు, లోపలి భాగంలో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను కూడా వెండిపైనే అత్యంత కళాత్మకంగా చెక్కారు.

