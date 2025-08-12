Vastu Tips: ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ పోయి, ఆనందం నిండాలంటే పాటించాల్సిన సులభమైన చిట్కాలు
వాస్తు శాస్త్రం అనేది మన ఇల్లు, మన జీవితం మీద ప్రభావం చూపే శక్తులు, దిశల గురించి తెలిపే శాస్త్రం. ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు ఉంటే ప్రతికూల శక్తి పెరిగి ఇబ్బందులు కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని సులభమైన వాస్తు చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా ఈ దోషాలను తగ్గించుకోవచ్చు.
1. ప్రధాన ద్వారం శుభ్రత:
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం పాజిటివ్ ఎనర్జీకి ప్రవేశద్వారం. అందువల్ల ద్వారం ముందు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచాలి. అందమైన తోరణం, ఆకుపచ్చ మొక్కలు లేదా స్వస్తిక్ గుర్తు ఉంచడం శుభప్రదం. గడప దగ్గర నీటితో నిండిన చెంబులో రోజా పూలు ఉంచితే మరింత శుభం.
2. ఫర్నిచర్ అమరిక:
భారీ ఫర్నిచర్ను నైరుతి (South-West) లేదా పడమర (West) దిశలో ఉంచాలి. తేలికపాటి ఫర్నిచర్ను ఈశాన్య (North-East) దిశలో ఉంచడం మంచిది.
3. ఉప్పుతో నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగింపు:
ఉప్పు ప్రతికూల శక్తిని గ్రహిస్తుంది. ఒక గిన్నెలో ఉప్పు వేసి ఇంటి నాలుగు మూలల్లో ఉంచాలి. 1–2 వారాలకు ఒకసారి మార్చాలి. అలాగే, ఇంట్లో తుడిచే నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేయడం కూడా మంచిది.
4. నీరు, మొక్కల ప్రాముఖ్యత:
ఈశాన్య దిశలో చిన్న నీటి ఫౌంటెన్ లేదా అక్వేరియం ఉంచాలి. తులసి మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం శుభప్రదం.
5. అద్దాల సరైన స్థానం:
బెడ్ రూమ్లో మంచానికి ఎదురుగా అద్దం పెట్టకూడదు. అద్దాలను ఉత్తరం లేదా తూర్పు గోడలపై ఉంచాలి.
6. గాలి, వెలుతురు:
ఇంట్లో తగినంత గాలి, వెలుతురు రాకపోతే వాస్తు దోషం పెరుగుతుంది. రోజూ కొంతసేపు కిటికీలు తెరిచి గాలి, వెలుతురు లోపలికి రానివ్వాలి.
7. పూజ గది:
పూజ గది ఈశాన్య దిశలో ఉండాలి. విగ్రహాలు ఉత్తరం లేదా తూర్పు ముఖంగా ఉంచాలి. పూజ గదిలో దీపం వెలిగించడం పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెంచుతుంది.
ఈ సులభమైన చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు తగ్గి, శాంతి, సంతోషం, పాజిటివ్ ఎనర్జీ నిలిచిపోతాయి.