Vastu Tips: ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం చీపురును ఎక్కడ, ఎలా ఉంచాలో తెలుసుకోండి
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి నుంచి ఎవరో బయలుదేరిన వెంటనే ఇల్లు ఊడ్చడం మంచిది కాదు. ఇలా చేస్తే వారి పనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని నమ్మకం.
చీపురు ప్రతి ఇంటి శుభ్రతకు అవసరమైన సాధనం. అయితే, దానిని ఎక్కడ, ఎలా ఉంచాలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన వాస్తు నియమాలు ఉన్నాయి. చీపురును ఎక్కడపడితే అక్కడ వదిలేస్తే ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చీపురుతో సంబంధమైన ముఖ్యమైన వాస్తు నియమాలు:
చీపురును లక్ష్మీదేవి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందువల్ల దాన్ని గౌరవంగా, ఇతరుల కంటికి కనిపించకుండా ఉంచాలి.
వాడకంలో లేని సమయంలో దానిని ఎల్లప్పుడూ కప్పి లేదా మూసి ఉంచాలి.
వాస్తు ప్రకారం, చీపురును ఉత్తర లేదా పడమర దిశలో ఉంచితే ఇంట్లో శాంతి, సౌఖ్యం నెలకొంటాయి. దక్షిణం లేదా తూర్పు దిశలో ఉంచడం అశుభం.
పాత చీపురును శనివారం రోజున విసరడం, కొత్త చీపురును కూడా శనివారం కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదం.
కొత్త ఇంటికి వెళ్తూ పాత చీపురును కూడా తీసుకెళ్లి కొన్ని రోజులు వాడితే, పాత ఇంటి ధనం, శ్రేయస్సు కొత్త ఇంటికీ వస్తుందని నమ్మకం.
చీపురును ఎప్పుడూ నిలువుగా ఉంచరాదు, అడ్డంగా గోడకు ఆనించి ఉంచాలి.
ఇంటి నుండి ఎవరైనా బయలుదేరిన వెంటనే ఊడ్చకూడదు. కొంత సమయం గడిచిన తర్వాత మాత్రమే శుభ్రం చేయాలి.
ప్రధాన ద్వారం దగ్గర, ఎవరికీ కనిపించకుండా ఒక చిన్న చీపురును ఉంచితే, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం.
ఈ ఆచారాలు కేవలం నమ్మకాలకే పరిమితం కాకుండా, ఇంటిని శుభ్రంగా, సమర్ధవంతంగా ఉంచేందుకు ప్రేరణగా కూడా పనిచేస్తాయి.