Vaikunta Ekadashi Tirumala: తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు సందడి – ప్రముఖుల దర్శనంతో ఉత్సాహం

Highlights

తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోగా, భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా పలువురు ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

తిరుమల శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినం అపూర్వమైన భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతోంది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 1.30 గంటలకు వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకోవడంతో, స్వామివారి ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు.

ఆలయ పరిసరాలు “గోవింద గోవింద” నినాదాలతో మార్మోగుతుండగా, పలువురు ప్రముఖులు కూడా స్వామివారి శరణు చేరి దర్శనం పొందారు.

మొదటగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబంతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సినీ నటుడు నారా రోహిత్, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, రాష్ట్ర మంత్రులు కొండపల్లి శ్రీనివాస్, కొల్లు రవీంద్ర, అలాగే క్రికెటర్లు సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ వంటి పలువురు ప్రముఖులు ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీవారి ఆశీస్సులు పొందారు.

ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేశ్ తదితరులు కూడా కుటుంబ సమేతంగా ఈ పవిత్ర పర్వదినంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

తిరుమల ఘాట్‌రోడ్లు, ఆలయ పరిసరాలు, క్యూలైన్లు—all భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయి, ఈ పవిత్ర రోజున తిరుమల యాత్రికుల సందడి మరింత ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.

