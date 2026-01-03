Spiritual Journey: తిరుమల వైకుంఠ ద్వారం దర్శనంలో భక్తులకు అద్భుతమైన అనుభూతి
తిరుమలలో 15 ఏళ్ల తర్వాత వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా సామాన్య భక్తులకు అభిషేక దర్శన భాగ్యం. ముక్కోటి ఏకాదశి రద్దీలో ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి.
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి దివ్య దర్శనం భక్తులకు అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే తెరుచుకునే వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకోవడం భక్తులు మహాభాగ్యంగా భావిస్తారు. ఈ తరుణంలో, సామాన్య భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఒక చారిత్రాత్మక మరియు మనసుని హత్తుకునే నిర్ణయం తీసుకుంది.
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ప్రారంభం
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఉత్తర ద్వార (వైకుంఠ ద్వార) దర్శనం డిసెంబర్ 30న వైకుంఠ ఏకాదశి (ముక్కోటి ఏకాదశి) పర్వదినాన ప్రారంభమైంది. ఈ దర్శనాలు జనవరి 8వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. ఉత్తర ద్వారం గుండా ప్రవేశించి స్వామిని దర్శించుకుంటే పాపాలు తొలగి మోక్షం సిద్ధిస్తుందని హిందువుల నమ్మకం. ఈ పది రోజుల్లో లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారి ఆశీస్సుల కోసం తిరుమలకు తరలివస్తున్నారు. మొదటి నాలుగు రోజుల్లోనే సుమారు 2.85 లక్షల మంది భక్తులు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం చేసుకున్నారు.
సామాన్య భక్తులకు అభిషేక దర్శనం – ఒక అరుదైన అవకాశం
దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత సామాన్య భక్తులకు అభిషేక దర్శనం కల్పించి టీటీడీ భక్తులకు తీపి కబురు అందించింది. సాధారణంగా వేకువజామున 4:30 నుండి 6:00 గంటల మధ్య జరిగే ఈ పవిత్ర సేవను చూసే అవకాశం సామాన్యులకు దక్కడం చాలా అరుదు. గతంలో ఇది కేవలం అర్చకులు, విఐపిలు మరియు ముందుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి మాత్రమే పరిమితం. కానీ, వైకుంఠ ద్వార దర్శన కాలంలో సామాన్య భక్తులకు కూడా ఈ అవకాశం కల్పించడం స్వామివారి కరుణగా భక్తులు కొనియాడుతున్నారు.
భారీగా పెరిగిన రద్దీ - ఓపిక పట్టాలని సూచన
వారాంతం మరియు సెలవు దినాల కారణంగా భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం దర్శనం కోసం వేచి ఉండే సమయం సుమారు 15 గంటలకు పైగా ఉంది. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని జనవరి 8 వరకు అన్ని రకాల ఆర్జిత సేవలు మరియు బ్రేక్ దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. భక్తులకు నిరంతరాయంగా దర్శనం కల్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎంత సమయం వేచి ఉన్నా, భక్తులు ఎంతో క్రమశిక్షణతో, గోవింద నామస్మరణతో వేచి ఉండటం విశేషం.
టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ అధికారులు 24 గంటల పాటు విధుల్లో ఉండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భక్తుల భద్రత మరియు సౌకర్యాల కోసం అన్నప్రసాదం, తాగునీరు వంటి ఏర్పాట్లు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్నాయి. వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామిని చూస్తూ, అభిషేక దర్శన భాగ్యం పొందడం అనేది తమ జీవితకాల ధన్యతగా భక్తులు భావిస్తున్నారు.