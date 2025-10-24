కార్తీక మాసంలో వెలిగించాల్సిన శక్తివంతమైన దీపాలు ఇవే — ఐశ్వర్యం, పుణ్యం, సుఖసంతోషాల వర్షం!
కార్తీక మాసంలో వెలిగించాల్సిన శక్తివంతమైన దీపాలు, వాటి ఫలితాలు తెలుసుకోండి. ఉసిరి దీపం, పిండి దీపం, నారికేళ దీపం వంటి పవిత్ర దీపారాధన పద్ధతులు ఐశ్వర్యం, పుణ్యం, ధనప్రాప్తి తెస్తాయి.
కార్తీక మాసం ప్రత్యేకత
కార్తీక మాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ నెలలో చేసే దీపారాధన కోటి జన్మల పుణ్యఫలితాన్ని ఇస్తుంది. శివుని ఆరాధనతో పాటు దీపం వెలిగించడం వలన అష్టైశ్వర్యాలు, సిరి సంపద, ధనప్రాప్తి లభిస్తాయి. జన్మజన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయి.
ఉసిరి దీపం — పుణ్యప్రదమైనది
కార్తీకమాసం అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఉసిరి దీపం. ఉసిరికాయలో వత్తులు వేసి, నెయ్యి పోసి దీపం వెలిగిస్తారు. తులసి కోట ముందు ఉసిరి దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి, కుటుంబానికి ఐశ్వర్యం, సౌభాగ్యం వస్తాయి.
ఐశ్వర్యం కలిగించే దీపాలు
కార్తీక మాసంలో ఎన్ని దీపాలు వెలిగిస్తే అంత ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది. తెల్లవారుజామున మహిళలు దీపారాధన చేసి, తులసి పూజ చేయాలి. తులసి పూజకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది — ఆర్థిక స్థితి బాగుపడుతుంది, ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది.
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో దీపారాధన
బ్రహ్మ ముహూర్తం (ఉదయం 4:30 నుంచి 5:30)లో దీపారాధన చేయడం అత్యంత శుభప్రదం. సూర్యోదయానికి ముందు లేదా సూర్యాస్తమయం తర్వాత దీపం వెలిగిస్తే పుణ్యం పెరుగుతుంది, అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
నారికేళ దీపం — అప్పుల నివారణ, ధనప్రాప్తి
ఒక కొబ్బరికాయను రెండు సమానంగా పగలగొట్టి, చిప్పల్లో ఆవు నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె వేసి ఐదు వత్తులతో దీపం వెలిగించాలి.
దీనిని శివుని ఫోటో ఎదుట లేదా తులసి కోట ముందు వెలిగించడం మంచిది.
సోమవారం లేదా కార్తీక పౌర్ణమి నాడు దీపం వెలిగిస్తే అప్పులు తీరిపోతాయి, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయి.
పిండి దీపం — శుభ ఫలితాల దీపం
పిండిలో బెల్లం తురుము, ఆవు పాలు కలిపి ముద్ద చేసి, అందులో నెయ్యి, వత్తులు వేసి దీపం వెలిగించాలి. ఐదు వత్తులతో దీపారాధన చేస్తే శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.
365 వత్తుల దీపం — ఏడాది పుణ్యం ఒకరోజులో
కార్తీకమాసంలో 365 వత్తులతో దీపం వెలిగిస్తే, ఏడాది పొడవునా దీపం వెలిగించినంత పుణ్యం లభిస్తుంది. దీన్ని ఇంట్లో గానీ, శివాలయంలో గానీ వెలిగించవచ్చు.
కార్తీక సోమవారం ఉపవాసం — కోటి సోమవారాల ఫలితం
కార్తీక సోమవారం నాడు ఉపవాసం ఉండడం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఒక కార్తీక సోమవారం ఉపవాసం ఉంటే, అది కోటి సోమవారాలు ఉపవాసం చేసినంత ఫలితం ఇస్తుంది.
ముగింపు
కార్తీక మాసంలో ఉసిరి, నారికేళ, పిండి, 365 వత్తుల దీపాలు వెలిగించడం ద్వారా పుణ్యం, ధనప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం, సుఖశాంతి లభిస్తాయి. ఈ పవిత్రమాసంలో దీపారాధనను తప్పక చేయండి — దేవుని ఆశీర్వాదం మీ జీవితంలో ప్రకాశిస్తుంది.