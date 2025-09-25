దుర్గమ్మ నుదుటిపై సాలీడు గుర్తు: నవరాత్రుల్లో దీనికి ఇంత ప్రాముఖ్యత ఎందుకంటే?
నవరాత్రులలో దుర్గామాత నుదుటిపై కనిపించే సాలీడు గుర్తు (Spider Symbol) రహస్యం ఏమిటి? ఈ గుర్తు సృష్టి, స్థితి, లయం, రక్షణ, అంతర్గత జ్ఞానాన్ని ఎలా సూచిస్తుందో తెలుసుకోండి.
ప్రతి సంవత్సరం నవరాత్రి సందర్భంగా, లక్షలాది మంది భక్తులు దుర్గామాతను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. అమ్మవారిని ఆరాధించేటప్పుడు, ఆమె శక్తివంతమైన రూపం, ఆయుధాలు, ఆభరణాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అయితే, అమ్మవారి నుదుటిపై గీసే ఒక చిన్న సాలీడు ఆకారపు గుర్తు చాలామంది భక్తులలో ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది, ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. పైకి చూడటానికి ఇది అసాధారణంగా కనిపించినా, ఈ కళాత్మక రూపకల్పన వెనుక బలమైన ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యత దాగి ఉంది. ఆ అద్భుతమైన రహస్యం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాలీడు గుర్తు ప్రాముఖ్యత: జీవన వలయం
దుర్గమ్మ నుదుటిపై ఉన్న ఈ సాలీడు ఆకారపు గుర్తు కేవలం అలంకరణ కాదు; కొన్ని సంప్రదాయాల ప్రకారం, ఇది శాశ్వతమైన జీవన వలయాన్ని సూచిస్తుంది.
- సృష్టి, స్థితి, లయం (Creation, Preservation, Dissolution): సాలీడు ఎలాగైతే సంక్లిష్టమైన గూడు అల్లుతుందో, దుర్గమ్మ కూడా సృష్టి, స్థితి, లయం అనే ఉనికి చక్రాన్ని అల్లుతుందని, నియంత్రిస్తుందని ఈ గుర్తు తెలియజేస్తుంది.
- విశ్వం యొక్క నిర్వహణ: జీవితం అద్భుతంగా, సున్నితంగా అల్లుకున్నదనీ, దైవ శక్తి ద్వారా నడుస్తుందనీ ఈ గుర్తు భక్తులకు గుర్తు చేస్తుంది.
ఆధ్యాత్మిక అర్థం: సహనం, విశ్వ దృష్టి
సాలీడులు అసాధారణమైన శ్రద్ధతో గూడును అల్లే సహనశీలి సృష్టికర్తలు. అదేవిధంగా, దుర్గమ్మ శక్తి సహనం, కచ్చితత్వంతో విశ్వంలో సమతుల్యతను సృష్టిస్తుంది. ఈ సాలీడు గుర్తు:
- అనంతమైన సహనం: అమ్మ అనంతమైన సహనాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, ముఖ్యంగా జీవితంలో కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు సహనం పాటించమని మనుషులకు గుర్తు చేస్తుంది.
- మూడవ కన్ను, జ్ఞానం: ఈ గుర్తు అమ్మవారి **మూడవ కన్ను (Third Eye)**తో ముడిపడి ఉంటుంది, అది అంతర్గత జ్ఞానాన్ని, విశ్వ దృష్టిని సూచిస్తుంది.
- దైవ రక్షణ: గూడులో ఏ భాగం విడిగా ఉండనట్లే, ఏ జీవీ దైవ దృష్టి వెలుపల ఉండదు అని ఈ సాలీడు గుర్తు చెబుతుంది. ప్రతి జీవి తీగను అమ్మ చూస్తుందని, న్యాయం, రక్షణ, సమతుల్యతను నిర్ధారిస్తుందని ఇది చూపుతుంది.
ఆచారాలు, మానసిక సంకేతాలు
- నవరాత్రుల సమయంలో భక్తులు దుర్గమ్మ విగ్రహాలకు, చిత్రపటాలపైన ఎరుపు కుంకుమ లేదా ఇలాంటి పవిత్ర పదార్థాలతో సాలీడు ఆకారపు గుర్తులు గీస్తారు.
- శుభప్రదం, శక్తి: ఈ గుర్తును శుభప్రదంగా భావించి, ఇది అమ్మవారి శక్తిని పెంచుతుందని నమ్ముతారు.
- ప్రతికూలత నుంచి రక్షణ: సాలీడు గూడు ఎలాగైతే అక్రమ ప్రవేశాలను పట్టుకుంటుందో, అలాగే ఈ గుర్తు ఇళ్లను ప్రతికూలత (Negative Energy) నుంచి రక్షిస్తుందని చెబుతారు.
మానసిక ప్రశాంతత: ఈ సాలీడు గుర్తు ధ్యానం చేసేటప్పుడు భక్తులకు ఒక స్పష్టమైన కేంద్రంగా పనిచేసి, అంతర్గత ప్రశాంతతను సృష్టిస్తుంది. అమ్మ తమను ఎల్లప్పుడూ చూసుకుంటోందనే భరోసాను ఈ గుర్తు భక్తులకు అందిస్తుంది.