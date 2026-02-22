ఆలయాల పునరుద్ధరణ ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా మారాలి|Nilesh Nilkanth Oak |Yamuna Pathak |Jagore Jago |hmtv

  • Menu
ఆలయాల పునరుద్ధరణ ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా మారాలి

Nadimpalli Yamuna Pathak, Nilesh Nilkanth Oak
ఆలయాల పునరుద్ధరణ ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా మారాలి

ఆలయాల పునరుద్ధరణ ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా మారాలని ప్రముఖ పరిశోధకుడు నీలేష్ నిలకంఠ్ ఓక్ పేర్కొన్నారు.



ఆలయాల పునరుద్ధరణ ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా మారాలని ప్రముఖ పరిశోధకుడు నీలేష్ నిలకంఠ్ ఓక్ పేర్కొన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణలో ఆలయాల పాత్ర అత్యంత ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. ఆలయాలు కేవలం పూజా స్థలాలు మాత్రమే కాకుండా, సామాజిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి కేంద్రబిందువులుగా ఉన్నాయని వివరించారు.

యమునా పాఠక్ మాట్లాడుతూ, ఆలయాల పునరుద్ధరణ ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు భారతీయ వారసత్వాన్ని సజీవంగా అందించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆలయాల చరిత్ర, శిల్పకళ, ఆచార వ్యవస్థలను సంరక్షించడం ద్వారా సమాజంలో సాంస్కృతిక చైతన్యం పెరుగుతుందని తెలిపారు.

‘జాగోరే జాగో’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ అంశంపై చర్చ జరుగగా, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రాచీన ఆలయాల పునర్నిర్మాణం, సంరక్షణకు ప్రజల భాగస్వామ్యం అవసరమని నిపుణులు సూచించారు. ఆలయాల అభివృద్ధి ఒక సామూహిక ఉద్యమంగా మారితేనే భారతీయ సంస్కృతి మరింత బలపడుతుందని వారు పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడేందుకు యువత ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆలయాల పునరుద్ధరణ కేవలం భౌతిక నిర్మాణాల పరిరక్షణ మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ ఆత్మను నిలబెట్టే సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా రూపాంతరం చెందాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు.

