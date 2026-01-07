Tirumala Temple: శ్రీవారి దర్శనానికి క్యూ లైన్లు తగ్గుతాయా? టీటీడీ కొత్త ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుందా?
జనవరి 9 నుండి తిరుమల శ్రీవాణి ఆఫ్లైన్ టికెట్లను టీటీడీ ఆన్లైన్ లోకి మారుస్తోంది. క్యూ లైన్లను తగ్గించి భక్తుల సౌకర్యాన్ని పెంచడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
యాత్రికుల దర్శన టిక్కెట్ల బుకింగ్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జనవరి 9 నుండి, గతంలో తిరుమల ఆఫ్లైన్ కౌంటర్లలో జారీ చేసే శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్లు ఇకపై పూర్తిగా ఆన్లైన్ కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారానే అందుబాటులో ఉంటాయి.
తిరుమలలోని ఆఫ్లైన్ కౌంటర్ బుకింగ్ను మాత్రమే నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ తన సర్క్యులర్లో స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న అడ్వాన్స్ ఆన్లైన్ బుకింగ్ సిస్టమ్ యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. అలాగే, తిరుపతి విమానాశ్రయంలో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫ్లైన్ కరెంట్ బుకింగ్ కూడా కొనసాగుతుంది. ఈ కొత్త మార్పును ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసి, దాని ప్రభావాన్ని పరిశీలించనున్నారు.
రోజువారీ 800 కరెంట్ టిక్కెట్లు ఆన్లైన్లోకి
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, గతంలో ఆఫ్లైన్ లో ఇచ్చిన 800 శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్లు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో DBC కోటా కింద అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ సదుపాయాన్ని ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు టీటీడీ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా పొందవచ్చు. అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే వారు, ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న శ్రీవాణి టిక్కెట్లతో ఆలయ ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద రిపోర్ట్ చేయాలని అధికారులు తెలిపారు.
బుకింగ్ నియమాలు మరియు ధృవీకరణ
టిక్కెట్ల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు టీటీడీ కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది:
- ఒక బుకింగ్పై కేవలం 1+3 (మొత్తం నలుగురు భక్తులు) మాత్రమే అనుమతించబడతారు.
- ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఆధార్ మరియు మొబైల్ నంబర్ ద్వారా తప్పనిసరిగా ధృవీకరణ (Authentication) చేసుకోవాలి.
- టిక్కెట్లు పూర్తిగా 'మొదట వచ్చిన వారికి మొదటి ప్రాధాన్యత' ప్రాతిపదికన జారీ చేయబడతాయి.
దీనివల్ల క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండే సమయం తగ్గుతుందని, భక్తులకు దర్శన అనుభవం సులభతరం అవుతుందని టీటీడీ పేర్కొంది.
కొనసాగనున్న పాత పద్ధతులు
ప్రతిరోజూ ఇచ్చే 500 అడ్వాన్స్ శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్ల విడుదల యథాతథంగా కొనసాగుతుందని టీటీడీ తెలిపింది. అలాగే, తిరుపతి విమానాశ్రయంలో ఇచ్చే 200 శ్రీవాణి టిక్కెట్ల మాన్యువల్ బుకింగ్ విధానంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.
మూడు నెలల తర్వాత సమీక్ష
ఈ కొత్త విధానాన్ని మూడు నెలల పాటు పరిశీలించిన తర్వాత, భక్తుల ఫీడ్బ్యాక్ మరియు పరిపాలనా అవసరాల ఆధారంగా తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
భక్తులకు టీటీడీ విన్నపం
భక్తుల సంక్షేమం, రద్దీ నియంత్రణ మరియు పారదర్శకత కోసమే ఈ డిజిటల్ మార్పును తీసుకువచ్చినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. భక్తులు తమ శ్రీవాణి దర్శన ప్రయాణాన్ని దీనికి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని కోరింది.