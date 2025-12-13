ఏడు శనివారాలు ఇలా శ్రీవారిని పూజిస్తే… కష్టాలు తొలగి కోరికలు నెరవేరుతాయని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
హిందూ సంప్రదాయంలో ప్రతి రోజుకీ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. వాటిలో శనివారం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా, శని ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి, జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగించుకోవడానికి చాలా మంది భక్తులు అతి భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని పూజిస్తారు. కొండల రాయుడు దయ కలిసినప్పుడు ఎంతటి కష్టమైనా కొండెక్కి పోతుందని అనాది కాలం నుంచి వచ్చిన నమ్మకాలు చెబుతాయి.
ఇందుకే “ఏడు శనివారాల వ్రతం”ను చాలా కుటుంబాలు ప్రత్యేకంగా ఆచరిస్తుంటారు. మరి ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి? దాని ఫలితాలు ఏమిటి? ఇప్పుడు సులభంగా అర్థమయ్యేలా చూద్దాం.
శనివారం శ్రీవారిని ఎందుకు పూజిస్తారు?
జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక కష్టాలకు, అడ్డంకులకు శని గ్రహం ముఖ్య కారణం అని శాస్త్రాలు చెబుతాయి. శని దోషం ఎక్కువైతే:
పనులు నిలిచిపోవడం
అప్పుల బరువు పెరగడం
కుటుంబ సమస్యలు
మానసిక ఒత్తిడి
ఆర్థిక ఇబ్బందులు
వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదురవుతాయి.
అయితే శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి కటాక్షం ఉంటే శని ప్రభావం కూడా తగ్గిపోతుందని శాస్త్రాలు, పురాణాలు చెబుతాయి. అందుకే చాలామంది ఏడు శనివారాలు స్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తే శని దోషం శాంతిస్తుందని విశ్వసిస్తారు.
ఏడు శనివారాల వ్రత పూజా విధానం – స్టెప్ బై స్టెప్
1. ఉదయం శుద్ధాచరణ
తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి స్నానం చేసి పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేయాలి.
వేంకటేశ్వర స్వామి పటం/విగ్రహాన్ని అలంకరించాలి.
2. సంకల్పం
“ఈ రోజు నుంచి ఏడు శనివారాలు స్వామివారికి వ్రతం చేస్తున్నాను, నా ఇబ్బందులు తొలగి, కోరికలు నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను” అని ప్రార్థన చేయాలి.
3. ప్రత్యేక పిండి దీపాలు తయారు చేయడం
శ్రీవారికి పిండి దీపం చాలా ప్రీతికరం.
తయారీ విధానం:
ముందు రోజు రాత్రి బియ్యం నానబెట్టాలి
మరుసటి రోజు వడకట్టి పిండి చేసుకోవాలి
ఆ పిండిలో బెల్లం, ఆవు నెయ్యి కలిపి “పిండి ప్రమిద” తయారు చేయాలి
ప్రమిదలో ఏడు వత్తులు పెట్టాలి – ఇది ఏడుకొండల సంకేతం
4. దీపారాధన
పిండి దీపంలో ఆవు నెయ్యి వేసి స్వామి ఎదుట వెలిగించాలి
గోవింద నామాలు, అష్టోత్తరం చదవాలి
కొబ్బరికాయ కొట్టి నైవేద్యం సమర్పించాలి
5. వ్రత నియమాలు
వ్రతదారులు:
శనివారం నూనెతో చేసిన ఆహారం తినకూడదు
నెయ్యితో చేసిన ఆహారాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి
మధ్యాహ్నం ఒక్కపూట భోజనం
రాత్రి ఫలహారం
మద్యమాంసాలు దూరం
బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి
6. ముడుపు మూట
మొదటి శనివారం
పసుపు వస్త్రంలో 11 రూపాయలు పెట్టి ఒక మూట వేయాలి
స్వామి ఎదుట ఉంచి తిరుమలకు వెళ్లి దర్శనం చేస్తానని మనసులోనే మొక్కుకోవాలి
7. వ్రత సమాప్తం
ఏడు వారాలు పూర్తైన తర్వాత
ముడుపు మూట తీసుకుని తిరుమల వెళ్లి వెంకన్న దర్శనం చేయాలి
అప్పుడు వ్రతం పూర్తి అయినట్లుగా భావిస్తారు
ఏడు శనివారాల వ్రతం ఫలితాలు – భక్తులు ఎందుకింత నమ్ముతారు?
భక్తుల అనుభవాల ప్రకారం:
శని దోషం గణనీయంగా తగ్గుతుంది
ఇంట్లో శాంతి, ఐశ్వర్యం పెరుగుతుంది
ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి
అప్పుల బాధ తగ్గుతుంది
అడ్డమైన పనులు తిరిగి సవ్యంగా సాగుతాయి
మానసిక శాంతి, ధైర్యం పెరుగుతుంది
అత్యంత ముఖ్యంగా…
కొండల రాయుడు కటాక్షం కలిసితే ఏ అడ్డంకి కూడా నిలవదని భక్తులు చెబుతారు.
గమనిక
ఈ వివరాలు శాస్త్రాలు, పురాణాలు, సంప్రదాయాలు ఆధారంగా చెప్పబడినవి మాత్రమే. శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. దీన్ని విశ్వసించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.