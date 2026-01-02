Sankranti Muggulu: సంక్రాంతి సంబరం.. మురిపించే ముగ్గుల హారం! మీ ఇంటి ముందరి వాకిలి కోసం అదిరిపోయే డిజైన్స్!
సంక్రాంతి పండుగ వేళ ముగ్గులు మరియు గొబ్బెమ్మల సందడి మొదలైంది. మీ ఇంటి ముందరి వాకిలిని అందంగా అలంకరించుకోవడానికి సరికొత్త చుక్కల ముగ్గులు, రథం డిజైన్లు మరియు రంగురంగుల రంగోలీ ఐడియాలు మీకోసం. సంప్రదాయ ముగ్గుల విశిష్టతను ఈ కథనంలో చూడండి.
తెలుగువారి లోగిళ్లలో పండుగ వెలుగులు మొదలయ్యాయి. సంక్రాంతి వచ్చిందంటే చాలు.. పల్లె నుంచి పట్టణం వరకు ప్రతి వాకిలి రంగురంగుల ముగ్గులతో కళకళలాడుతుంది. నెల రోజుల ముందు నుంచే ప్రారంభమయ్యే ధనుర్మాస ముగ్గులు, సంక్రాంతి మూడు రోజుల్లో పతాక స్థాయికి చేరుతాయి. కేవలం అలంకరణ మాత్రమే కాదు, మన సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ సంప్రదాయ ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు మరియు ముద్దబంతి పూల అలంకరణల గురించి ప్రత్యేక కథనం మీకోసం..
సంప్రదాయ ముగ్గులు - ప్రత్యేకతలు
సంక్రాంతి ముగ్గుల్లో ప్రధానంగా చుక్కల ముగ్గులు, మెలికల ముగ్గులు మరియు రథం ముగ్గులు కనిపిస్తాయి.
- గొబ్బెమ్మల అలంకరణ: ముగ్గు మధ్యలో ఆవు పేడతో చేసిన గొబ్బెమ్మలను ఉంచి, వాటిని పసుపు, కుంకుమ మరియు రేగుపళ్లతో అలంకరిస్తారు. ఇవి గోపికలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.
- ముద్దబంతి సోయగం: పసుపు పచ్చని బంతి పూలు, ఎర్రని మందారాలతో ముగ్గులను తీర్చిదిద్దడం వల్ల ఇంటికి కొత్త శోభ వస్తుంది.
2026 ట్రెండింగ్ ముగ్గుల ఐడియాలు:
ఈ సంక్రాంతికి మీరు ప్రయత్నించదగ్గ కొన్ని వెరైటీ ముగ్గుల డిజైన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- భోగి కుండల ముగ్గు (Pot Rangoli): భోగి పండుగ రోజున పొంగలి వండుతున్న కుండల డిజైన్లను రంగురంగుల పొడులతో వేస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
- రథం ముగ్గు (Chariot Design): సంక్రాంతి లేదా కనుమ రోజున రథం ముగ్గు వేయడం ఆనవాయితీ. చుక్కలతో వేసే పెద్ద రథం ముగ్గులు ఇంటికి నిండుదనాన్ని ఇస్తాయి.
- నెమలి మరియు తామర పూల డిజైన్స్: ఆధునిక హంగులు ఇష్టపడేవారు ఫ్రీ-హ్యాండ్ రంగోలీలో నెమలి (Peacock) లేదా లోటస్ (Lotus) డిజైన్లను వేసి షేడింగ్స్ ఇవ్వవచ్చు.
- కైట్ డిజైన్స్ (Kite Patterns): సంక్రాంతి అంటేనే గాలిపటాల పండుగ. చిన్న చిన్న గాలిపటాల ముగ్గులు వేసి బ్రైట్ కలర్స్ నింపడం ఇప్పుడు ట్రెండ్గా మారింది.
ముగ్గులు వేసే వారికి కొన్ని చిట్కాలు:
- ప్రిపరేషన్: ముగ్గు వేసే ముందు నేలను శుభ్రంగా కడిగి, ఆరిన తర్వాత వేస్తే ముగ్గు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
- మెటీరియల్స్: బియ్యపు పిండిని వాడటం మన సంప్రదాయం. ఇది క్రిమికీటకాలకు ఆహారంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
- బార్డర్స్: ముగ్గు చుట్టూ కాషాయం (ఎర్ర మట్టి)తో బార్డర్ వేయడం వల్ల ముగ్గు మరింత హైలైట్ అవుతుంది.
