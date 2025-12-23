  • Menu
Home  > భక్తి

Sabarimala Special: పవిత్ర తంక అంకి ఊరేగింపు భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది

Sabarimala Special: పవిత్ర తంక అంకి ఊరేగింపు భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది
x
Highlights

శబరిమల మండల పూజను పురస్కరించుకుని పవిత్ర 'తంగ అంగీ' (బంగారు అంగీ) ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది; అయ్యప్ప స్వామికి అలంకరించే ఈ పవిత్ర స్వర్ణ ఆభరణాలను దర్శించుకునేందుకు మరియు దీపారాధన వేడుక కోసం వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు.

కేరళలోని శబరిమల: శబరిమల మండల పూజలో అత్యంత పవిత్రమైన మరియు కనులపండువగా జరిగే వేడుకల్లో ఒకటైన "తంగ అంగీ" (బంగారు అంగీ) దీపారాధన డిసెంబర్ 26 సాయంత్రం జరగనుంది. ఈ వేడుక భక్తులందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అయితే, తంగ అంగీ ఊరేగింపు పండుగ వాతావరణం కొన్ని రోజుల ముందే ప్రారంభమై కేరళ అంతటా వేలాది మంది భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

మండల పూజ సమయంలో అయ్యప్ప స్వామికి అలంకరించే పవిత్రమైన బంగారు అంగీని ఊరేగించడం ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నా లేదా దర్శించుకున్నా పాపాలు తొలగిపోయి ఆధ్యాత్మిక శక్తి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.

తంగ అంగీ ఊరేగింపు అంటే ఏమిటి?

తంగ అంగీ ప్రదక్షిణ అనేది ప్రతి ఏటా మండల పూజకు కొన్ని రోజుల ముందు జరిగే బంగారు అలంకరణల ఊరేగింపు. ఈ బంగారు అంగీలో కిరీటం, పాదుకలు, భుజకీర్తులు, ముఖ ఆభరణాలు మరియు పీఠం ఉంటాయి. ఇవన్నీ అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహాన్ని అత్యంత సుందరంగా అలంకరించడానికి నైపుణ్యంతో తయారు చేయబడ్డాయి.

సంప్రదాయం ప్రకారం, ఈ ఊరేగింపు పతనంతిట్టలోని ఆరంముల పార్థసారథి ఆలయం నుండి ప్రారంభమై నిలక్కల్, పంపా మీదుగా చివరికి శబరిమల చేరుకుంటుంది.

రోజువారీ ఊరేగింపు మార్గం

మొదటి రోజు – డిసెంబర్ 23 (2025)

  • ప్రారంభం: మూర్తిట్ట గణపతి ఆలయం – ఉదయం 7:15 గంటలకు.
  • ముఖ్య ప్రాంతాలు: పున్నంతొట్టం దేవి, చవిట్టుక్క మహదేవ్, తిరువాంచంకవు, నెడుంపరయర్, పంపాడిమూన్ అయ్యప్ప, ఇలంతూరు ఆలయాలు.
  • రాత్రి విరామం: ఓమల్లూరు శ్రీకృతకంఠ స్వామి ఆలయం – రాత్రి 8:00 గంటలకు.

రెండవ రోజు – డిసెంబర్ 24 (2025)

  • ప్రారంభం: ఓమల్లూరు – ఉదయం 8:00 గంటలకు.
  • ముఖ్య ప్రాంతాలు: కొడుంతర సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, పతనంతిట్ట ఊర్మన్ కోవిల్, కరింపనక్కల్ దేవి, ఎస్.ఎన్.డి.పి హాళ్లు, వెట్టూరు మహావిష్ణువు, ఇలకొల్లూరు మహదేవ్, కోన్ని ఆలయాలు.
  • రాత్రి విరామం: కోన్ని మురింగమంగళం ఆలయం – రాత్రి 8:30 గంటలకు.

మూడవ రోజు – డిసెంబర్ 25 (2025)

  • ప్రారంభం: మురింగమంగళం – ఉదయం 7:30 గంటలకు.
  • ముఖ్య ప్రాంతాలు: చిత్తూరు మహదేవ్, వెట్టూరు, కొట్టముక్కు, మలయాళప్పుళ, మన్నార్కులంజి, రాన్ని రామపురం, ప్రయార్ మహావిష్ణు ఆలయం.
  • రాత్రి విరామం: ప్రయార్ – రాత్రి 8:30 గంటలకు.

నాల్గవ రోజు – డిసెంబర్ 26 (2025) (ముగింపు రోజు)

  • ప్రారంభం: పెరునాడ్ – ఉదయం 8:00 గంటలకు.
  • ముఖ్య ప్రాంతాలు: నిలక్కల్ మహదేవ్ ఆలయం మరియు ఇతర చిన్న దేవాలయాలు.
  • ముగింపు పాయింట్: శరణగిరి – సాయంత్రం 5:00 గంటలకు.

వేడుక: ఆలయ పూజారులు తంగ అంగీని స్వీకరించి అయ్యప్ప స్వామికి అలంకరిస్తారు. అనంతరం దీపారాధన జరుగుతుంది. ఇది మండల సీజన్‌లో అత్యంత పవిత్రమైన సమయం.

ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత

తంగ అంగీ ఊరేగింపు కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు, అది ఒక గొప్ప సాంస్కృతిక ప్రదర్శన. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు చేసే అయ్యప్ప నామస్మరణతో వాతావరణం ఆధ్యాత్మికంగా మారిపోతుంది. ఈ తంగ అంగీని స్వామివారికి అలంకరించే సంప్రదాయం 1973 నుండి ప్రారంభమైంది. దీనిని ట్రావెన్‌కోర్ రాజకుటుంబానికి చెందిన దివంగత చిత్తిర తిరునాల్ బాలరామ వర్మ సమర్పించారు.

సాంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాలు, కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య జరిగే ఈ ఊరేగింపు భక్తులకు కనువిందుగా ఉంటుంది.

భక్తుల రాక

గత కొన్నేళ్లుగా తంగ అంగీ ఊరేగింపును, దీపారాధనను దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య లక్షల్లో పెరుగుతోంది. ఈ ఏడాది (2025) కూడా భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆలయ యంత్రాంగం భావిస్తోంది. శబరిమల ఆధ్యాత్మికతకు, కేరళ ఆలయ సంప్రదాయాలకు ఈ తంగ అంగీ ఊరేగింపు ఒక నిలువుటద్దం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick