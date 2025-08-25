  • Menu
వినాయక చవితి నాడు ప్రీతి యోగం, లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగాలు, శుభఫలితాలు!

On Vinayaka Chavithi: Preeti Yoga and Lakshminarayana Yoga.. For these 3 zodiac signs – wealth, jobs, and auspicious results!

Highlights

వినాయక చవితి 2025 ఆగస్టు 27న వస్తోంది. ఈ రోజు ప్రీతి యోగం, లక్ష్మీనారాయణ యోగం, మహా శని యోగం సహా పలు శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. తులా, కుంభ, మకర రాశి వారికి

భాద్రపద మాసం శుక్లపక్ష చతుర్థి నాడు వినాయక చవితిని జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం ఆ పండుగ ఆగస్టు 27న వస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక రోజున పలు శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

వినాయక చవితి రోజున ఏర్పడే యోగాలు

  1. ప్రీతి యోగం
  2. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం
  3. రవి యోగం
  4. ఇంద్ర బ్రహ్మ యోగం
  5. లక్ష్మీనారాయణ యోగం
  6. మహా శని యోగం

ఈ యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక శుభఫలితాలను అందిస్తాయి.

తులా రాశి

తులా రాశి వారికి వినాయకుని అనుగ్రహం విస్తారంగా లభిస్తుంది.

  1. వ్యాపారంలో లాభాలు
  2. కొత్త అవకాశాలు
  3. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు
  4. వాహనాలు, భూములు కొనుగోలు చేసే అవకాశం

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారు వినాయక చవితి రోజున శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.

  1. వ్యాపార లాభాలు
  2. విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు
  3. పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి సానుకూల ఫలితాలు
  4. ప్రేమ జీవితం మధురం
  5. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి వినాయక చవితి రోజున కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

  1. కొత్త ఉద్యోగం పొందే అవకాశం
  2. ఆదాయం పెరుగుతుంది
  3. ఆర్థిక స్థిరత్వం
  4. కుటుంబంతో ఆనందకరమైన ప్రయాణాలు
  5. విద్యార్థులకు కోరుకున్న చోట అడ్మిషన్
