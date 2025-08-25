వినాయక చవితి నాడు ప్రీతి యోగం, లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగాలు, శుభఫలితాలు!
భాద్రపద మాసం శుక్లపక్ష చతుర్థి నాడు వినాయక చవితిని జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం ఆ పండుగ ఆగస్టు 27న వస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక రోజున పలు శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
వినాయక చవితి రోజున ఏర్పడే యోగాలు
- ప్రీతి యోగం
- సర్వార్థ సిద్ధి యోగం
- రవి యోగం
- ఇంద్ర బ్రహ్మ యోగం
- లక్ష్మీనారాయణ యోగం
- మహా శని యోగం
ఈ యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక శుభఫలితాలను అందిస్తాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి వినాయకుని అనుగ్రహం విస్తారంగా లభిస్తుంది.
- వ్యాపారంలో లాభాలు
- కొత్త అవకాశాలు
- ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు
- వాహనాలు, భూములు కొనుగోలు చేసే అవకాశం
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు వినాయక చవితి రోజున శుభ ఫలితాలు పొందుతారు.
- వ్యాపార లాభాలు
- విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు
- పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి సానుకూల ఫలితాలు
- ప్రేమ జీవితం మధురం
- ఉద్యోగంలో గుర్తింపు
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి వినాయక చవితి రోజున కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- కొత్త ఉద్యోగం పొందే అవకాశం
- ఆదాయం పెరుగుతుంది
- ఆర్థిక స్థిరత్వం
- కుటుంబంతో ఆనందకరమైన ప్రయాణాలు
- విద్యార్థులకు కోరుకున్న చోట అడ్మిషన్
