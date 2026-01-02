  • Menu
Astro Money Formula: పుష్య పౌర్ణమి నాడు ఈ అలవాట్లు కొనసాగితే ఆర్థిక అడ్డంకులు తప్పవా?

Astro Money Formula: పుష్య పౌర్ణమి నాడు ఈ అలవాట్లు కొనసాగితే ఆర్థిక అడ్డంకులు తప్పవా?
Highlights

జనవరి 3న వచ్చే పుష్య పౌర్ణమి అత్యంత పవిత్రమైనది. సంపదను కాపాడుకోవడానికి, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొంది ఏడాది పొడవునా ఐశ్వర్యంతో విరాజిల్లడానికి ఈ పొరపాట్లు చేయకండి.

పుష్య నక్షత్రంతో కూడిన పౌర్ణమి జనవరి 3న రానుంది; ఇది ఎంతో పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేయడం వల్ల అనివార్యమైన సమస్యలు తొలగిపోతాయని, దుష్టశక్తుల ప్రభావం నశిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది జ్యోతిష్యపరంగా శుభప్రదమైన రోజు కాబట్టి, ఈ రోజు చేసే ఏ పనైనా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. పుష్య పౌర్ణమికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టత ఉంది. పుష్య మాసం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి భక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఇలాంటి పవిత్ర దినాల్లో పొరపాట్లు చేస్తే ఆర్థిక నష్టాలు, అశాంతి కలుగుతాయని చెబుతారు.

పుష్య పౌర్ణమి ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?

పుష్య పౌర్ణమి ఆధ్యాత్మికంగా, ధార్మికంగా చాలా పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున మహాలక్ష్మిని, విష్ణువును ప్రార్థించడం వల్ల ఐశ్వర్యం, సమృద్ధి మరియు దైవిక కృప లభిస్తుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ రోజున దానధర్మాలు, ప్రార్థనలు మరియు క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.

పుష్య పౌర్ణమి నాడు సానుకూలతను, ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని ఆహ్వానించడానికి ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి:

🌅 బ్రహ్మ ముహూర్తంలో మేల్కొనడం

రోజూ బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే నిద్రలేచి, స్నానం ఆచరించిన తర్వాత ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నారాయణుడు, సూర్యభగవానుడు మరియు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించడమే కాకుండా, ఇల్లు సానుకూల శక్తితో నిండిపోతుందని పురాతన మునులు విశ్వసించేవారు.

🚫 గొడవలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి

ఈ రోజున కోపం, వాదనలు లేదా గొడవలు పడకూడదని పెద్దలు చెబుతారు, ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కలహాలు అస్సలు ఉండకూడదు. ఇటువంటి ప్రవర్తన ఇంట్లోని సానుకూల ప్రకంపనలను నాశనం చేస్తుంది. ప్రశాంతత, మృదువైన మాటలు మరియు సామరస్యపూర్వక సంబంధాలు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులను నివారిస్తాయి.

🥗 సాత్విక ఆహారం

పుష్య పౌర్ణమి నాడు మాంసాహారం, మద్యం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామసిక ఆహారాలకు దూరంగా ఉండి కేవలం సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇవి ప్రతికూలతను పెంచి, కెరీర్‌లో అడ్డంకులు సృష్టిస్తాయని నమ్ముతారు. అలాగే ఇవి ఆరోగ్యం మరియు ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. శుద్ధమైన ఆహారం స్పష్టతను, శాంతిని మరియు శ్రేయస్సును కలిగిస్తుంది.

💰 డబ్బు వ్యవహారాలు

పుష్య పౌర్ణమి వంటి పూర్ణిమ రోజుల్లో డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం నిషిద్ధమని చెబుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆర్థిక నష్టాలు సంభవిస్తాయని లేదా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నమ్ముతారు. అప్పులు తీసుకోవడానికి బదులుగా, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల ఐశ్వర్యం పెరుగుతుంది.

🌸 ముగింపు

క్రమశిక్షణ, కరుణ మరియు భక్తితో ఈ పొరపాట్లు చేయకుండా ఉంటే, భక్తులు ఏడాది పొడవునా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. తద్వారా సుఖసంతోషాలు, శాంతి మరియు శ్రేయస్సుతో కూడిన జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

ఈ పుష్య పౌర్ణమి మీ జీవితంలో సిరిసంపదలను, సానుకూలతను నింపాలని కోరుకుంటున్నాము.

