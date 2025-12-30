New Year Wishes 2026 in Telugu: భక్తి శ్లోకాలతో నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2026
New Year Wishes 2026 in Telugu – భక్తి శ్లోకాలతో నూతన సంవత్సరం 2026కు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. వినాయక, విష్ణు, వెంకటేశ్వర, కృష్ణ శ్లోకాలతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులకు హృదయపూర్వక న్యూ ఇయర్ విషెస్ పంపండి.
పాత ఏడాదికి వీడ్కోలు పలుకుతూ… కొత్త ఆశలు, కొత్త కలలతో 2026 నూతన సంవత్సరానికి ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. New Year 2026 సెలబ్రేషన్స్ కోసం చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
నూతన సంవత్సరం అంటే సరికొత్త ఆలోచనలు, ఆశయాలు, ఆనందాల ఆరంభం. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధుమిత్రులకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది.
గతంలో గ్రీటింగ్ కార్డులే ప్రధానంగా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్ల ద్వారానే ఎక్కువగా New Year Wishes 2026 in Telugu పంపిస్తున్నారు.
అయితే ఈసారి రొటీన్గా “Happy New Year 2026” అని కాకుండా…
👉 భక్తి శ్లోకాలతో,
👉 హృదయాన్ని హత్తుకునేలా,
👉 దేవుడి ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ
శుభాకాంక్షలు చెబితే మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
విద్య, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, ఆనందం, అదృష్టం అన్నీ కలిసిరావాలని కోరుకుంటూ… భక్తి భావంతో చెప్పే నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2026 ఇవిగో మీకోసం 👇
నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు 2026 – భక్తి శ్లోకాలు
🌸 వినాయక శుభాకాంక్షలు
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా
వక్ర తొండంతో, కోటి సూర్యుల వలె ప్రకాశించే వినాయకుడు…
మీ ప్రతి కార్యాన్ని విఘ్నాలు లేకుండా సఫలీకృతం చేయాలని కోరుకుంటూ
నూతన సంవత్సరం 2026 శుభాకాంక్షలు 🌼
🌼 విష్ణు శ్లోకంతో న్యూ ఇయర్ విషెస్
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే
విష్ణు భగవానుడి కృపతో అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోవాలని కోరుకుంటూ…
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు Happy New Year 2026 🌿
🌺 శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం…
(శ్లోకం యథాతథంగా కొనసాగించవచ్చు)
శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి కరుణాకటాక్షాలు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ…
నూతన సంవత్సరం 2026 శుభాకాంక్షలు 🙏
🌸 వేంకటాచలాధీశ శ్లోకం
కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో…
మీ జీవితంలో విజయం, శాంతి, సంతోషం నిత్యం నిలవాలని కోరుకుంటూ…
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు New Year Wishes 2026 🌷
🌼 శ్రీకృష్ణ భగవానుడి శ్లోకం
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
శ్రీకృష్ణుడి ఆశీస్సులతో మీ జీవితం ఆనందమయం కావాలని కోరుకుంటూ…
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2026 🌼
🌺 మహామంత్రంతో న్యూ ఇయర్ విషెస్
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరే రామ హరే రామ
రామ రామ హరే హరే
శాంతి, సుఖసంతోషాలు మీ ఇంట నిత్యం వెలసాలని కోరుకుంటూ…
Happy New Year 2026 🌸
🌿 మహామృత్యుంజయ మంత్రం
త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనమ్
ఉర్వారూకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్
ఆరోగ్యం, ఆయుష్షు, ఆత్మబలం పెరగాలని కోరుకుంటూ…
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు న్యూ ఇయర్ 2026 శుభాకాంక్షలు 🌿
🔔 ముఖ్య గమనిక:
ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం మత విశ్వాసాల ఆధారంగా అందించబడింది. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇందులోని అంశాలకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వీటిని ఎంతవరకు విశ్వసించాలన్నది పాఠకుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయం.