Navratri 2025: నవరాత్రి సమయంలో ఇంట్లో ఉంచకూడని వస్తువులు!
నవరాత్రి హిందువులందరికీ అత్యంత పవిత్రమైన పండుగ. తొమ్మిది రోజులపాటు దుర్గాదేవిని వివిధ అవతారాల్లో ఆరాధిస్తారు. ఉపవాసాలు, పూజలు, ఆధ్యాత్మిక కార్య‌క్ర‌మాల‌తో ఇల్లు ఆలయ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంటుంది.

నవరాత్రి హిందువులందరికీ అత్యంత పవిత్రమైన పండుగ. తొమ్మిది రోజులపాటు దుర్గాదేవిని వివిధ అవతారాల్లో ఆరాధిస్తారు. ఉపవాసాలు, పూజలు, ఆధ్యాత్మిక కార్య‌క్ర‌మాల‌తో ఇల్లు ఆలయ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంటుంది. ఈ సందర్భంలో ఇంటి శుభ్రత, పవిత్రత చాలా ముఖ్యం. కొన్ని వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచడం లేదా కొత్తగా కొనడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. అవి ప్రతికూల శక్తిని ఆహ్వానిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. మరి ఆ వస్తువులు ఏమిటో చూద్దాం:

మాంసాహారం, మద్యం: ఈ రోజుల్లో తామసిక ఆహార పదార్థాలైన మాంసం, మద్యం, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వంటివి పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి. ఇవి ఆధ్యాత్మికతను దెబ్బతీసి ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయని నమ్మకం.

పదునైన వస్తువులు: కత్తులు, కత్తెరలు, సూదులు వంటి పదునైన వస్తువులను కొత్తగా కొనకూడదు. ఇవి ఇంటి వాతావరణంలో కలహాలు, ప్రతికూలతలు పెంచుతాయని విశ్వసిస్తారు.

విరిగిన దేవుని విగ్రహాలు, పాడైన చిత్రాలు: పాడైపోయిన లేదా విరిగిన దేవుని విగ్రహాలు ఇంట్లో ఉండకూడదు. ఇవి నవరాత్రి సమయంలో అశుభ ఫలితాలు ఇస్తాయని చెబుతారు. వీటిని నదిలో నిమజ్జనం చేయడం లేదా శుద్ధమైన స్థలంలో ఉంచడం శ్రేయస్కరం.

తుప్పు పట్టిన ఇనుము వస్తువులు: పాత ఇనుము వస్తువులు, ముఖ్యంగా తుప్పు పట్టినవి, ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తాయని చెబుతారు. నవరాత్రి రోజుల్లో ఇనుము వస్తువులు కొనరాదు. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తుందని విశ్వాసం.

లెదర్ వస్తువులు: జంతువుల చర్మంతో తయారయ్యే లెదర్ వస్తువులు పవిత్రతకు విరుద్ధం. పూజా స్థలం దగ్గర బెల్టులు, షూస్, పర్సులు వంటి వస్తువులు ఉంచరాదు. ఈ రోజుల్లో కొత్తగా కొనడమూ మంచిది కాదని చెబుతారు.

పనికిరాని వస్తువులు: ఇంటిని ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచడం అత్యంత అవసరం. పాత చెత్త, పనికిరాని వస్తువులను తొలగించడం వల్ల సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుందని విశ్వాసం.

ఈ నియమాలు కేవలం ఆచారాలు మాత్రమే కాదు, మన జీవన విధానంలో పవిత్రత, క్రమశిక్షణను అలవరచుకోవడానికీ సంకేతాలు. నవరాత్రిని భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకోవడం ద్వారా అమ్మవారి ఆశీస్సులు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.

