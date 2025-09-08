  • Menu
Navratri: నవరాత్రి ప్రారంభం సెప్టెంబర్ 21నా, 22నా? పంచాంగ వివరాలు
Highlights

2025 నవరాత్రి ప్రారంభ తేదీపై సందేహం ఉన్నా, పంచాంగం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 22, సోమవారం నుంచే శారదీయ నవరాత్రులు ఘటస్థాపనతో మొదలవుతాయి. తొలిరోజు శైలపుత్రి దేవిని ఆరాధిస్తారు. పండుగ అక్టోబర్ 2న విజయదశమితో ముగుస్తుంది.

భారతదేశంలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పండుగలలో నవరాత్రి ఒకటి. దుర్గమ్మ తొమ్మిది అవతారాలకు అంకితమైన ఈ తొమ్మిది రోజుల పండుగలో భక్తులు ఉపవాసాలు ఉంటూ, పూజలు నిర్వహిస్తూ, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

2025లో నవరాత్రి ప్రారంభం తేదీపై చిన్న గందరగోళం నెలకొంది. కొంతమంది స్థానిక పంచాంగాల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 21నే ప్రథమ తిథిగా పరిగణిస్తారు. అయితే ప్రధాన పంచాంగ గణనల ప్రకారం శారదీయ నవరాత్రులు సెప్టెంబర్ 22, సోమవారం నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రోజే ఘటస్థాపన (కలశ స్థాపన) జరుగుతుంది. తొలిరోజు శైలపుత్రి అమ్మవారిని ఆరాధిస్తారు.

ఈ పండుగ అక్టోబర్ 2, 2025న విజయదశమితో ముగుస్తుంది.

రోజువారీ ప్రాముఖ్యత – నవరాత్రి ౨౦౨౫

రోజు 1 – సెప్టెంబర్ 22 (సోమవారం):

ఘటస్థాపన, శైలపుత్రి దేవి పూజ.

రంగు: తెలుపు – పవిత్రత, శాంతి.

రోజు 2 – సెప్టెంబర్ 23 (మంగళవారం):

బ్రహ్మచారిణి దేవి ఆరాధన, చంద్ర దర్శనం.

రంగు: ఎరుపు – శక్తి, ఉత్సాహం.

రోజు 3 – సెప్టెంబర్ 24 (బుధవారం):

చంద్రఘంట దేవి పూజ, సింధూర తృతీయ.

రంగు: నీలి – ధైర్యం, ప్రశాంతత.

రోజు 4 – సెప్టెంబర్ 25 (గురువారం):

కుష్మాండ దేవి పూజ, వినాయక చవితి.

రంగు: పసుపు – ఆనందం, శ్రేయస్సు.

రోజు 5 – సెప్టెంబర్ 26 (శుక్రవారం):

స్కందమాత పూజ, ఉపాంగ లలితా వ్రతం.

రంగు: ఆకుపచ్చ – అభివృద్ధి, ఐక్యత.

రోజు 6 – సెప్టెంబర్ 27 (శనివారం):

స్కందమాత పూజ కొనసాగింపు.

రంగు: బూడిద – సమతుల్యత, క్రమశిక్షణ.

రోజు 7 – సెప్టెంబర్ 28 (ఆదివారం):

కాత్యాయిని అమ్మవారి ఆరాధన.

రంగు: నారింజ – శక్తి, ఉత్సాహం.

రోజు 8 – సెప్టెంబర్ 29 (సోమవారం):

సరస్వతి ఆవాహన, కాలరాత్రి పూజ.

రంగు: నీలి-ఆకుపచ్చ – జ్ఞానం, ప్రత్యేకత.

రోజు 9 – సెప్టెంబర్ 30 (మంగళవారం):

దుర్గాష్టమి, మహాగౌరి పూజ, సంది పూజ.

రంగు: గులాబీ – ప్రేమ, ఐక్యత.

రోజు 10 – అక్టోబర్ 1 (బుధవారం):

మహా నవమి, ఆయుధ పూజ, నవమి హోమం.

రోజు 11 – అక్టోబర్ 2 (గురువారం):

దుర్గావిసర్జన, విజయదశమి వేడుకలు.

