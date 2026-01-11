  • Menu
Makar Sankranti 2026: సంక్రాంతి నాడు ఈ 3 వస్తువులు దానం చేయండి.. శని దోషాలు తొలగి, వంద రెట్లు పుణ్యం మీ సొంతం!

Makar Sankranti 2026: సంక్రాంతి నాడు ఈ 3 వస్తువులు దానం చేయండి.. శని దోషాలు తొలగి, వంద రెట్లు పుణ్యం మీ సొంతం!
Highlights

మకర సంక్రాంతి రోజున సూర్య భగవానుడితో పాటు శనిదేవుడి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ వస్తువులను దానం చేయాలి. నువ్వులు, నెయ్యి, దుప్పట్లు దానం చేయడం వల్ల కలిగే పుణ్యఫలాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

హిందువులకు అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగలలో మకర సంక్రాంతి ఒకటి. సూర్యుడు ధనురాశి నుండి తన కుమారుడైన శనిదేవుడి నివాసమైన మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే పుణ్యకాలమిది. ఈ పవిత్ర రోజున చేసే స్నానాలు, జపాలు ఎంత ఫలాన్ని ఇస్తాయో.. చేసే 'దానం' అంతకంటే ఎక్కువ పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శనిదేవుడి అనుగ్రహం పొంది, జాతక దోషాలు తొలగిపోవాలంటే సంక్రాంతి నాడు కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను దానం చేయాలి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం..

1. నల్ల నువ్వులు (Black Sesame Seeds)

మకర సంక్రాంతికి, నువ్వులకు విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. ఈ రోజున పవిత్ర స్నానం ఆచరించిన తర్వాత నల్ల నువ్వులను దానం చేయడం అత్యంత శ్రేష్ఠం.

ప్రయోజనం: ఇలా చేయడం వల్ల జాతకంలో శని ప్రభావం తగ్గి, శనిదేవుడు బలపడతాడు. ఏల్నాటి శని లేదా అర్థాష్టమ శని ప్రభావంతో ఇబ్బంది పడేవారికి ఇది గొప్ప ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

2. నెయ్యి మరియు కిచిడీ (Ghee & Khichdi)

సంక్రాంతి రోజున నెయ్యిని దానం చేయడం వల్ల సూర్య భగవానుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.

పుణ్యఫలం: మినపప్పు, బియ్యం, నెయ్యితో కలిపిన 'కిచిడీ'ని తయారు చేసి పేదలకు అన్నదానం చేయడం వల్ల జీవితంలో శాంతి, సౌఖ్యం లభిస్తాయి. ఇది మీ కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

3. నల్లని దుప్పట్లు (Black Blankets)

శనిదేవుడికి నలుపు రంగు అంటే అత్యంత ప్రీతి. సంక్రాంతి నాడు చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, నిరుపేదలకు నల్లని దుప్పట్లను దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుంది.

కెరీర్ గ్రోత్: ఇలా దుప్పట్లను దానం చేయడం వల్ల వ్యాపారంలో అడ్డంకులు తొలగి, కెరీర్‌లో ఆశించిన విజయాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

బెల్లం దానం కూడా మేలే!

నువ్వులతో పాటు బెల్లాన్ని దానం చేయడం వల్ల జాతకంలో సూర్యుడు బలపడతాడు. దీనివల్ల సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు ముఖ్యంగా కంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ దానం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం మతపరమైన విశ్వాసాలు మరియు పురాణాల ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని పాటించే ముందు మీ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలను లేదా పురోహితుల సలహాలను పరిగణనలోకి తీసుకోగలరు.

