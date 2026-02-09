  • Menu
Maha Shivaratri Fasting : మహాశివరాత్రి ఉపవాసం, జాగరణ నియమాలు – ఎలా పాటించాలి?

Highlights

Maha Shivaratri Fasting : మహాశివరాత్రి రోజున ఉపవాసం, జాగరణ ఎలా చేయాలి? పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలు, పూజ విధానం, ఆరోగ్య సూచనలు తెలుసుకోండి.

Maha Shivaratri Fasting : మహాశివరాత్రి హిందువుల ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక పండుగల్లో ఒకటిగా భావించబడుతుంది. మాఘమాసం బహుళ చతుర్దశి నాడు జరుపుకునే ఈ పర్వదినం శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ రోజునే శివుడు లింగరూపంలో అవతరించాడని, అలాగే శివపార్వతుల వివాహం కూడా ఇదే రోజున జరిగినట్లు విశ్వాసం ఉంది. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

శివరాత్రి సందర్భంగా శివుడిని ఆరాధించేందుకు మూడు ముఖ్య ఆచారాలను పాటిస్తారు. అవి — శివపూజ, ఉపవాసం, జాగరణ. శివపురాణం ప్రకారం ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి శివనామస్మరణ చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఉపవాసం శారీరక శుద్ధికి, జాగరణ మనోశుద్ధికి దోహదపడుతుందని భావిస్తారు.

ఉపవాసం అంటే కేవలం ఆహారం మానేయడం మాత్రమే కాకుండా, మనసును శివధ్యానంలో నిలిపివేయడమని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు వివరిస్తున్నారు. రోజంతా శివధ్యానం, జపం, భజనలతో గడపడం ద్వారా ఆత్మశాంతి లభిస్తుందని విశ్వసిస్తున్నారు.

అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పూర్తిగా నిరాహారంగా ఉండడం కష్టమవుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బీపీ, మధుమేహం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు స్వల్పాహారం తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాంటి సందర్భాల్లో పండ్లు మాత్రమే తీసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.

శివరాత్రి రోజున ఆలయాల్లో అభిషేకాలు, రుద్రపారాయణాలు, రాత్రంతా జాగరణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. భక్తులు నియమ నిష్టలతో పూజలు చేస్తే శివానుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం కొనసాగుతోంది.

