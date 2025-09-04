  • Menu
Home  > భక్తి

Ganesh Immersion: ఇంట్లోనే వినాయక నిమజ్జనం చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక గుర్తుంచుకోండి

Ganesh Immersion: ఇంట్లోనే వినాయక నిమజ్జనం చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక గుర్తుంచుకోండి
x

Ganesh Immersion: ఇంట్లోనే వినాయక నిమజ్జనం చేస్తున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక గుర్తుంచుకోండి

Highlights

వినాయక చవితి పండుగ ముగిసిన తర్వాత జరిగే నిమజ్జనం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం చాలామంది మట్టి విగ్రహాలను కొనుగోలు చేసి ఇంట్లోనే నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. ఈ విధానం పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాకుండా పవిత్రమైన సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించే మార్గం కూడా. అయితే, ఇంట్లో నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను తప్పక పాటించాలి.

వినాయక చవితి పండుగ ముగిసిన తర్వాత జరిగే నిమజ్జనం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం చాలామంది మట్టి విగ్రహాలను కొనుగోలు చేసి ఇంట్లోనే నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. ఈ విధానం పర్యావరణానికి మేలు చేయడమే కాకుండా పవిత్రమైన సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించే మార్గం కూడా. అయితే, ఇంట్లో నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను తప్పక పాటించాలి.

నిమజ్జనం కోసం అవసరమైన వస్తువులు

ఒక పెద్ద తొట్టి లేదా బకెట్

శుభ్రమైన నీరు

పసుపు, కుంకుమ, చందనం లేదా సహజ రంగులు

పువ్వులు, పండ్లు, ఆకులు

మిగిలిన పదార్థాలను వేసేందుకు సంచి

మట్టి విగ్రహం

నిమజ్జనం చేసే విధానం

1. పూజతో ప్రారంభం

నిమజ్జనానికి ముందు ఒక చిన్న పూజ చేయండి. వినాయకుడికి చివరి సారిగా హారతి ఇచ్చి, నైవేద్యం సమర్పించండి. కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఈ పూజలో పాల్గొనడం శ్రేయస్కరం.

2. మంత్రోచ్ఛారణ

‘గణపతి బాప్పా మోరియా, పుడ్చ్యా వర్షీ లవకర్ యా’ వంటి మంత్రాలు లేదా శ్లోకాలు చదువుతూ వినాయకుడికి వీడ్కోలు పలకండి. ఇది ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.

3. నీటిని సిద్ధం చేయండి

తొట్టిలో లేదా బకెట్‌లో శుభ్రమైన నీటిని పోసి, అందులో కొద్దిగా పసుపు, కుంకుమ కలపండి. గోమూత్రం లేదా గంగాజలం ఉంటే వేసుకోవచ్చు.

4. విగ్రహ నిమజ్జనం

మట్టి విగ్రహాన్ని నెమ్మదిగా నీటిలో ఉంచి పూర్తిగా కరిగే వరకు వేచి చూడండి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలను ఇంట్లో నిమజ్జనం చేయరాదు, అవి కరగవు, పర్యావరణానికి హాని చేస్తాయి.

5. పరిసరాల శుభ్రత

నిమజ్జనం పూర్తయ్యాక మిగిలిన పూలు, ఆకులు, పండ్లను వేరు చేసి సంచిలో వేసి కంపోస్ట్ ఎరువుగా ఉపయోగించండి. నీటిలో మిగిలిన మట్టిని మొక్కలకు వేయండి.

6. నీటి వినియోగం

నిమజ్జనం చేసిన నీటిని సింక్‌లో పోయకండి. ఈ పవిత్రమైన నీటిని ఇంటి ఆవరణలోని మొక్కలకు పోయడం ఉత్తమం.

ఈ సూచనలను పాటించడం ద్వారా ఇంట్లోనే పవిత్రంగా, పర్యావరణానికి హాని లేకుండా వినాయక నిమజ్జనం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక మంచి కుటుంబ సంప్రదాయంగా కొనసాగి, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా స్ఫూర్తినిస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick