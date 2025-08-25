Ganesh Chaturthi: స్వామికి సమర్పించాల్సిన ప్రత్యేక ప్రసాదాలు ఇవే!

  • Menu
Highlights

భాద్రపద శుక్ల పక్ష చతుర్థి రోజున దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితిని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. విఘ్నహర్త, సిద్ధిదాతగా పూజించే గణపతి, తనకు ఇష్టమైన నైవేద్యాలను సమర్పించే భక్తులను శీఘ్రం సంతోషపరుస్తాడని విశ్వాసం. ఈసారి వినాయక చవితి ఆగస్టు 27న, బుధవారం జరగనుంది. ఆ ప్రత్యేక రోజున స్వామికి సమర్పించాల్సిన ప్రసాదాలు ఇవి:

మోదక్‌:

గణపతికి అత్యంత ఇష్టమైన నైవేద్యం. బియ్యం పిండి లేదా మైదాతో, కొబ్బరి, బెల్లం, డ్రైఫ్రూట్స్‌తో తయారు చేసే ఈ మిఠాయి భక్తులు తప్పనిసరిగా సమర్పిస్తారు. 21 మోదక్‌లు సమర్పిస్తే ఇంట్లో సంపద, ఆహార కొరత ఉండదని నమ్మకం.

మోతీచూర్ లడ్డు:

చిన్న బూందీలతో చేసిన ఈ తీపి లడ్డూలు కూడా వినాయకుడికి ప్రీతికరమైనవి. వీటిని సమర్పించడం వల్ల కుటుంబంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయని అంటారు.

పురాన్ పోలి:

మహారాష్ట్రలో వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసే ఈ తీపి రోటీ, పప్పు, బెల్లం, యాలకుల మిశ్రమంతో తయారవుతుంది. దీన్ని సమర్పించడం శాంతి, శ్రేయస్సు తీసుకువస్తుందని విశ్వాసం.

ఖీర్:

బియ్యం, పాలు, చక్కెర, డ్రైఫ్రూట్స్‌తో తయారు చేసే ఖీర్ కూడా వినాయకుడి ఇష్టమైన ప్రసాదం. దీన్ని సమర్పించడం ద్వారా కుటుంబంలో సామరస్యం, ఆనందం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.

ఈ వినాయక చవితి రోజున, భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ప్రసాదాలను సమర్పించి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందండి. 🙏

