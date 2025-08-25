  • Menu
Ganesh Chaturthi : పండగ రోజు గణపతిని ఈ సమయంలో పూజిస్తే.. అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయట!

వినాయక చవితి హిందూ సంస్కృతిలో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే పండుగలలో ఒకటి. విఘ్నాలను తొలగించే దేవుడైన గణపతిని పూజించడం ద్వారా జీవితంలో సుఖశాంతులు, విజయాలు కలుగుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. ఈ సంవత్సరం వినాయక చవితి ఎప్పుడు వస్తుంది? పూజకు శ్రేష్ఠమైన సమయం ఏది? చూద్దాం.

వినాయక చవితి 2025 తేదీ

ఈ ఏడాది వినాయక చవితి ఆగస్టు 27, బుధవారం నాడు జరగనుంది. ఈ రోజున ఉదయం గణపతి విగ్రహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి, శుభ ముహూర్తంలో ప్రతిష్టించి పూజలు చేయడం సంప్రదాయం.

చంద్ర దర్శనం నిషేధ సమయం

శాస్త్రాల ప్రకారం వినాయక చవితి రోజున చంద్రుడిని చూడరాదు. చంద్రుడిని చూస్తే అబద్ధపు నిందలు పడతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

2025లో చంద్రుడిని చూడకూడని సమయం:

ఆగస్టు 26 సాయంత్రం 5:26 గంటల నుంచి ఆగస్టు 27 రాత్రి 8:54 గంటల వరకు.

శుభ ముహూర్తం

గణపతి పూజకు అత్యంత శుభ సమయం:

మధ్యాహ్నం 12:20 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు.

ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

పూజా విధానం

ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి.

పూజ గదిలో గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించాలి.

21 రకాల పత్రాలు, గరిక, పసుపు, కుంకుమ, పూలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ, బెల్లం, నైవేద్యాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి.

లడ్డూలు, ఉండ్రాళ్లు, బూరెలు వంటి గణపతి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు సమర్పించాలి.

అష్టోత్తర శతనామావళి పఠిస్తూ పూజ చేసి, చివరలో మంగళ హారతి ఇవ్వాలి.

విగ్రహ ప్రతిష్టాపన & నిమజ్జనం

విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించిన తర్వాత 1, 3, 5, 7 లేదా 11 రోజులు భక్తులు పూజలు చేస్తారు. ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం దీపారాధన చేసి నైవేద్యం సమర్పించాలి.

నిమజ్జనానికి శుభ సమయం:

ఆగస్టు 27 సాయంత్రం 4:30 తర్వాత

లేదా ఆగస్టు 28 ఉదయం 6:00 నుంచి 10:30 గంటల వరకు.

ఈ పండుగ కేవలం పూజలకే పరిమితం కాదు. ఇది ఆధ్యాత్మికత, కుటుంబ బంధాలు, సంస్కృతి విలువలను బలపరచే మహోత్సవం. గణపతి అనుగ్రహంతో అందరూ సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని ప్రార్థిద్దాం.

