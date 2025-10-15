Diwali 2025: ఇంటిలో లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ఈ 5 ముఖ్యమైన వస్తువులు తప్పక ఉంచాలి!
దీపావళి పండుగ దగ్గరగా వచ్చింది. అందరూ ఇప్పటికే ఇంటిని శుభ్రం చేయడం, పూజార్ధాలు సిద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు. దీపావళి నాడు లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసి సానుకూల శక్తులు, సంపదను ఆకర్షించాలంటే కొన్ని వస్తువులను పండుగకు ముందే ఇంటికి తెచ్చిపెట్టడం అవసరం.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ వస్తువులను ఇంటిలో ఉంచడం వల్ల శ్రేయస్సు, సానుకూలత, అదృష్టం పెరుగుతుంది.
లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం దీపావళికి ముందు ఇంటికి తీసుకురావాల్సిన ఐదు వస్తువులు:
తాబేలు:
లోహ తాబేలును ఇంటికి తెచ్చుకోవడం మంచిది. ఇది విష్ణు, లక్ష్మీదేవి నుంచి సానుకూల శక్తిని పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరికాయలు:
కొబ్బరికాయ లక్ష్మీదేవి చిహ్నాలలో ఒకటిగా భావిస్తారు. పూజ గదిలో, ముఖ్యంగా లక్ష్మీ విగ్రహం పక్కన పెట్టడం వలన వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి, సంపద పెరుగుతుంది.
శ్రీ యంత్రం:
శ్రీ యంత్రాన్ని పూజ గదిలో తూర్పు లేదా ఉత్తర వైపున ఉంచడం వలన ధన సమృద్ధి, శ్రేయస్సు, కెరీర్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
తులసి మొక్క:
తులసి మొక్కను ఇంట్లో ఉంచడం వలన పర్యావరణం శుద్ధి అవుతుంది, ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి, ఆరోగ్యం, ఆనందం పెరుగుతుంది.
లక్ష్మీదేవి & వినాయకుడి విగ్రహాలు:
దీపావళికి ముందే ఈ విగ్రహాలను ఇంటికి తీసుకురావడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు, సంపద, ఆనందం వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది.
సంక్షిప్తంగా: దీపావళికి ముందే ఇంటిని శుభ్రం చేసి, ఈ ఐదు వస్తువులను సరిగా ఉంచితే, లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది మరియు ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది.