Dasara Navratri : 5 నియమాలు పాటిస్తే చాలు... అష్టైశ్వర్యాలు మీ సొంతం!
దసరా లేదా దేవీ నవరాత్రులు (సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి ప్రారంభమై అక్టోబర్ 2, 2025 విజయదశమితో ముగుస్తాయి) దేశవ్యాప్తంగా హిందువులు ఘనంగా జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగ. ఈ పవిత్రమైన రోజులలో భక్తి శ్రద్ధలతో దుర్గా దేవిని పూజించి, కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలను పాటించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని నమ్మకం.
దసరా నవరాత్రుల వేళ తప్పకుండా పాటించాల్సిన 5 ముఖ్యమైన పరిహారాలు మరియు వాటి ప్రయోజనాలు ఇక్కడ చూడండి:
పాటించాల్సిన 5 విషయాలు
లలితా సహస్ర నామం పఠించడం: నవరాత్రుల రోజుల్లో ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వీలు చూసుకుని లలితా సహస్ర నామం పఠించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
దుర్గా సప్తశతి పారాయణం: దుర్గాదేవిని పూజించే క్రమంలో దుర్గా సప్తశతిని పారాయణం చేయడం వల్ల దుష్ట శక్తుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని విశ్వాసం.
అమ్మవారికి రోజుకో నైవేద్యం: ఈ నవరాత్రుల్లో ప్రతి రోజూ అమ్మవారికి ఒక్కో రకమైన నైవేద్యం సమర్పించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
సంధ్యా సమయంలో దీపారాధన: ప్రతిరోజూ సంధ్యా సమయంలో ఇంటి ముందు లేదా అమ్మవారి ముందు ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి (నెగెటివ్ ఎనర్జీ) తొలగిపోయి సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి.
మహిళలను గౌరవించడం: నవరాత్రుల్లో మహిళలను, కన్యలను గౌరవించి వారికి కొత్త బట్టలు, పసుపు, కుంకుమ సమర్పించడం వల్ల అమ్మవారి ఆశీస్సులు పుష్కలంగా లభిస్తాయని బలమైన నమ్మకం.
పాటించడం వల్ల కలిగే 5 ప్రయోజనాలు
నవరాత్రుల్లో చేసే పూజలు, పాటించే పరిహారాలు చాలా శక్తివంతమైనవిగా భావిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
జ్ఞానం, సంపద, ఐశ్వర్యం: ఈ పూజల వల్ల జ్ఞానం, సంపద, ఐశ్వర్యం, సంతానం మరియు సంతోషం కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు.
దారిద్ర్యం తొలగిపోవడం: ఈ పరిహారాల కారణంగా దుఃఖం, ఆకలి, పేదరికం వంటివి తొలగిపోతాయని నమ్మకం.
పాపాలు నివారణ: ఈ పూజల వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, శాంతి: ఈ పరిహారాల వల్ల ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కలుగుతుంది. అంతే కాకుండా ప్రశాంతత, శాంతి, సుఖం లభిస్తాయి.
విజయం, ధైర్యం: ఈ పూజలు, పరిహారాలు చేయడం వల్ల మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిలో విజయం కలుగుతుంది. అందుకు అవసరమైన శక్తియుక్తులు, ధైర్యం, స్థైర్యం లభిస్తాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం మత విశ్వాసాలు మరియు శాస్త్రాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.