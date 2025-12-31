2026లో పెళ్లి ముహూర్తాలు: నూతన సంవత్సరంలో వివాహానికి శుభ సమయాలు
ప్రతి వధూవరుల జీవితంలో వివాహం ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఇది కేవలం రెండు హృదయాలను మాత్రమే కలుపదు, రెండు కుటుంబాలను కూడా ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించే పవిత్రమైన బంధం. భారతీయ సంప్రదాయంలో, వివాహం ఒక శుభకార్యంగా మాత్రమే కాకుండా, కొత్త దాంపత్య జీవితానికి ప్రారంభ స్థానం కూడా. అందువల్ల, వివాహానికి అనుకూల సమయం లేదా ముహూర్తం తెలుసుకోవడం అత్యంత కీలకం.
2026లో పెళ్లి ముహూర్తం:
పెళ్లి ముహూర్తం అనేది జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు పంచాంగ సూత్రాల ప్రకారం నిర్ణయించబడుతుంది. ఈ ముహూర్తం వధూవరుల జీవితానికి అదృష్టం, సంతోషం, సంపూర్ణత, సమృద్ధి మరియు హార్మనియస్ కాబోయే కుటుంబ జీవితాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కారణంగా వివాహానికి ముందు ముహూర్తం తెలుసుకోవడం ఆవశ్యకం.
మధ్యవర్తి కాలం, మౌఢ్యమి, చతుర్మాస్యం వంటి సమయాల్లో శుభకార్యాలు జరపరాదు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు అస్తమించిన సమయంలో వివాహాలు జరగకూడదు. 2025 నవంబర్ 26 నుంచి 2026 ఫిబ్రవరి 17 వరకు శుక్ర మౌడ్యం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఈ కాలంలో వివాహాలు జరపరాదు. అదేవిధంగా, 2025 డిసెంబర్ 16 నుంచి 2026 జనవరి 15 వరకు ధనుర్మాసం కొనసాగుతుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు. సంక్రాంతి తరువాత ముహూర్తాలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి.
2026లో వివాహానికి శుభ ముహూర్తాలు: నెల వారీ వివరాలు
ఫిబ్రవరి 2026: 19, 20, 21, 24, 25, 26
మార్చి 2026: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
ఏప్రిల్ 2026: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
మే 2026: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
జూన్ 2026: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
జూలై 2026: 1, 6, 7, 11
ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 2026: చాతుర్మాస్యం కారణంగా శుభ ముహూర్తాలు లేవు
నవంబర్ 2026: 21, 24, 25, 26
డిసెంబర్ 2026: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12
ముహూర్తం నిర్ణయానికి జ్యోతిష్య సూచనలు
పెళ్లి ముహూర్తం కేవలం ఒక సమయం మాత్రమే కాదు, అది కొత్త కుటుంబానికి అదృష్టాన్ని తీసుకురావడం కోసం ఉంటుంది.
ముహూర్తం బాగుంటే, దాంపత్య జీవితం సంతోషకరంగా, స్థిరంగా, సంపూర్ణంగా ఉంటుంది అని పెద్దలు నమ్ముతారు.
వివాహం చేసే ముందు స్థానిక పండితుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. కొన్ని ప్రాంతాలలో సంప్రదాయాలు వేరుగా ఉండవచ్చు.
శుక్ర మౌడ్యం, చతుర్మాస్యం, మరియు మౌఢ్యకాలంలో శుభకార్యాలు జరగవు.
2026లో వివాహానికి ముహూర్తం ముఖ్యత
వివాహం అనేది వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే కాకుండా, కుటుంబాల మధ్య శ్రద్ధ, ప్రేమ, బాధ్యత, మరియు సార్ధకతను పెంపొందించే కార్యక్రమం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుభ ముహూర్తంలో పెళ్లి జరగడం వలన కొత్త జంటలు జీవితంలో ఆనందం, సంపద, శాంతి, ఆరోగ్యం పొందుతారని నమ్మకం ఉంది. అందుకే పెళ్లికి ముందు శాస్త్ర సూచనల ప్రకారం ముహూర్తం నిర్ణయించడం చాలా ముఖ్యమని పండితులు చెబుతున్నారు.
చివరి గమనికలు
ఈ కథనం మత మరియు జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా రాసినది, కేవలం అవగాహన కోసం.
వివాహం నిర్ణయించే ముందు అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించండి.
వివాహం, ముహూర్తం, మరియు ఇతర శుభకార్యాల కోసం స్థానిక సంప్రదాయాలను గమనించడం మేలని సూచన.
2026లో వివాహం చేసుకోవాలనుకునే యువతీ-యువకులు ఈ ముహూర్తాలను పరిశీలించి, కుటుంబ, పండితుల సలహాతో శుభకార్యాన్ని జరపవచ్చు.