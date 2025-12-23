Tirupati Alert: 50 కిలోల బంగారం మాయం, విచారణ కొనసాగుతోంది
తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ విమాన గోపురం స్వర్ణ తాపడం పనుల్లో 50 కిలోల బంగారం మాయమైందనే ఆరోపణలు, అలాగే విగ్రహాలు దెబ్బతిన్న వ్యవహారంపై టీటీడీ (TTD) విజిలెన్స్ విచారణ చేపట్టింది.
తిరుపతి (TTD) నేటి వార్తలు:
వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) హయాంలో తిరుమలలో జరిగిన భారీ అక్రమాలపై గతంలో అణచివేసిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు తిరుపతి వార్తల్లో ప్రముఖంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. తిరుమల పరకామణిలో చోరీ, కల్తీ నెయ్యి, వస్త్రాల కొనుగోలులో అవినీతి వంటి కేసులపై ఇప్పటికే విచారణ ప్రారంభం కాగా, ఇప్పుడు దృష్టి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం వైపు మళ్లింది.
పురాతన శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ విమాన గోపురానికి స్వర్ణ తాపడం (బంగారు పూత) చేసే సమయంలో సుమారు 50 కిలోల బంగారం మాయమైందనే తీవ్ర ఆరోపణలపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) విజిలెన్స్ విభాగం సమగ్ర విచారణ ప్రారంభించింది. ఇదే సమయంలో, ఈ పనుల వల్ల ఆలయానికి చెందిన 30 విగ్రహాలు దెబ్బతినడం లేదా ధ్వంసం కావడం జరిగిందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
స్వర్ణ తాపడంపై విచారణ
తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రమే కాకుండా చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగినది. 2022-23 సంవత్సరాల్లో విమాన గోపురం స్వర్ణ తాపడం కోసం టీటీడీ 100 కిలోల బంగారాన్ని మంజూరు చేసినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఆమోదించిన ప్రణాళిక ప్రకారం, బంగారాన్ని తొమ్మిది పొరలుగా పూత పూయాలి. కానీ కేవలం రెండు పొరలు మాత్రమే పూశారని, తద్వారా కేటాయించిన బంగారంలో సగానికి పైగా మాయమైందని ఆరోపణలు వచ్చాయి.
బంగారు పూత పూసే ప్రక్రియలో విమాన గోపురంలోని దాదాపు 30 విగ్రహాలు దెబ్బతిన్నాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి, ఇది నిర్లక్ష్యం మరియు విధ్వంసంపై ఆందోళనలను పెంచుతోంది. అంతేకాకుండా, అప్పటి టీటీడీ చైర్మన్ వై.వి. సుబ్బారెడ్డి, మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డి ఈ విషయాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టారని, ఆ సమయంలో ఈ అంశం బయటకు రాకుండా అడ్డుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
సబ్-లీజింగ్ ఆరోపణలు మరియు విజిలెన్స్ చర్యలు
మరోవైపు, విమాన గోపురం పనులను అసలు కాంట్రాక్టరును పక్కనపెట్టి, టీటీడీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మరో ఇద్దరికి సబ్-లీజుకు ఇచ్చినట్లు ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఈ ఫిర్యాదులన్నింటి నేపథ్యంలో విజిలెన్స్ విభాగం ఇప్పుడు మొత్తం ప్రాజెక్టును మళ్లీ మొదటి నుండి పునఃసమీక్షిస్తోంది.
అధికారులు ప్రస్తుతం ఫిర్యాదుదారుల నుండి స్టేట్మెంట్లను తీసుకుంటున్నారు మరియు స్వర్ణ తాపడం పనుల్లో పాల్గొన్న కార్మికులను విచారిస్తున్నారు. ఎన్ని విగ్రహాలు దెబ్బతిన్నాయి, వాస్తవంగా ఎంత బంగారం వాడారు మరియు ఈ లోపాలకు బాధ్యులు ఎవరు అనే అంశాలపై విచారణ ప్రధానంగా కేంద్రీకృతమైంది.
విచారణ వేగవంతం కావడంతో భక్తుల్లో ఆందోళన, అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆలయ పరిపాలనలో పారదర్శకత, బాధ్యతారాహిత్యం లోపించిన తీరుపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. తిరుపతిలో అత్యంత సున్నితమైన ఈ వివాదంలో విజిలెన్స్ విచారణ నివేదిక నిజానిజాలను వెలికితీయడంలో మరియు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.