Yamaha Scooter Recalls: యమహా కస్టమర్లకు షాక్: 3 లక్షల స్కూటర్ల రీకాల్.. కారణం అదే!
Yamaha Scooter Recalls India: యమహా స్కూటర్ల యజమానులకు అలెర్ట్! బ్రేక్ సమస్య కారణంగా ఫ్యాసినో, రే జెడ్ఆర్ మోడళ్లకు చెందిన 3 లక్షలకు పైగా వాహనాలను యమహా వెనక్కి పిలిచింది.
Yamaha Scooter Recalls India: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం 'యమహా మోటార్ ఇండియా' (Yamaha Motor India) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. సాంకేతిక లోపం కారణంగా భారత మార్కెట్లో విక్రయించిన లక్షలాది స్కూటర్లను వెనక్కి పిలుస్తున్నట్లు (Recall) ప్రకటించింది. బ్రేకింగ్ వ్యవస్థలో తలెత్తిన లోపమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని కంపెనీ వెల్లడించింది.
ప్రభావితమైన మోడళ్లు ఇవే..
యమహాకు చెందిన పాపులర్ 125 సీసీ సెగ్మెంట్ స్కూటర్లలో ఈ సమస్య తలెత్తింది.
♦ RayZR 125 Fi Hybrid
♦ Fascino 125 Fi Hybrid
మొత్తం 3,06,635 యూనిట్లను కంపెనీ రీకాల్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా 2024 మే 2 నుంచి 2025 సెప్టెంబర్ 3 మధ్య తయారైన వాహనాల్లో ఈ ఫ్రంట్ బ్రేక్ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
అసలు సమస్య ఏమిటి?
కంపెనీ నివేదిక ప్రకారం, ఈ స్కూటర్లలోని ఫ్రంట్ బ్రేక్ కాలిపర్ (Front Brake Caliper) భాగంలో తయారీ లోపం ఉంది. దీనివల్ల కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో బ్రేక్ పనితీరు మందగించే ప్రమాదం ఉంది. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా, ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ముందు జాగ్రత్తగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు యమహా స్పష్టం చేసింది.
ఉచితంగా రిపేర్.. చెక్ చేసుకోండి ఇలా!
ప్రభావితమైన వాహన యజమానులకు యమహా డీలర్లు నేరుగా సమాచారం అందిస్తారు.
♦ వినియోగదారులు తమ సమీపంలోని యమహా ఆథరైజ్డ్ షోరూంను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
♦ లోపమున్న బ్రేక్ భాగాన్ని కంపెనీ ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఉచితంగా మార్చి ఇస్తుంది.
♦ వినియోగదారులు కంపెనీ వెబ్సైట్లో తమ వాహన నంబర్ ద్వారా కూడా రీకాల్ స్థితిని తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
వినియోగదారుల భద్రతకే తమ మొదటి ప్రాధాన్యత అని, ఈ రీకాల్ ప్రక్రియ తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని యమహా ఇండియా పునరుద్ఘాటించింది.