Yamaha Aerox: యమహా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 106 కి.మీ ప్రయాణం..!
Highlights

Yamaha Aerox: భారతదేశంలోని ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన విభాగంలోకి అనేక కంపెనీలు వేగంగా ప్రవేశిస్తున్నాయి. గత ఆరు నెలలుగా ఈ విభాగంలో టీవీఎస్ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది. ఈ విభాగంలో పోటీని పెంచడానికి యమహా ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది. కంపెనీ తన ప్రసిద్ధ ఏరోక్స్ స్కూటర్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. దీనికి ఏరోక్స్-ఇ అని పేరు పెట్టారు. ఏరోక్స్-ఇలో ఒకే మోటారుకు అనుసంధానించబడిన డ్యూయల్ 1.5kWh డిటాచబుల్ బ్యాటరీలు ఉన్నాయి. ఇవి 9.5kW పీక్ పవర్, 48Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

ఈ డ్యూయల్ బ్యాటరీలు మెరుగైన పనితీరు కోసం "హై ఎనర్జీ టైప్ సెల్స్"తో అమర్చబడి ఉన్నాయని యమహా పేర్కొంది. దీని సర్టిఫైడ్ పరిధి 106 కి.మీ. దీని కెర్బ్ బరువు 139 కి.మీ (బేస్ ఏరోక్స్ 155 కంటే 13 కి.మీ బరువు ఎక్కువ). ఏరోక్స్-ఇ బహుళ రైడింగ్ మోడ్‌లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ఎకో, స్టాండర్డ్, పవర్, ఎక్స్‌ట్రా బూస్ట్ మోడ్‌తో పాటు ఉన్నాయి. ఈ మోడ్ రైడర్‌కు త్వరిత ఓవర్‌టేకింగ్ కోసం షార్ట్ బర్స్ట్ పవర్‌ను అందిస్తుంది.

ముందు భాగంలో ఏబీఎస్‌తో కూడిన డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక భాగంలో డిస్క్ బ్రేక్ ద్వారా బ్రేకింగ్ నిర్వహించబడుతుంది. ఏరోక్స్-E దాని పెట్రోల్-శక్తితో నడిచే తోబుట్టువుల మాదిరిగానే డిజైన్‌లో ఉంటుంది, అదే ట్విన్-LED హెడ్‌లైట్, LED టెయిల్‌లైట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఏరోక్స్ LCD డాష్‌కు బదులుగా, ఇది యాప్-ఆధారిత కనెక్టివిటీతో TFT డాష్‌ను కలిగి ఉంటుంది. మరింత ఆనందదాయకమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఏరోక్స్, ఎర్గోనామిక్స్‌ను సవరించినట్లు యమహా పేర్కొంది.

పునర్నిర్మాణం కారణంగా, బూట్ స్థలం ఇప్పుడు తగ్గింది. ఏరోక్స్-E బరువు 139 కిలోలు. ప్రస్తుతం, యమహా ఏరోక్స్-Eని మాత్రమే ప్రదర్శించింది. ఇది భారతదేశంలో ఎప్పుడు ప్రారంభించబడుతుందో చూడాలి. భారత మార్కెట్లో, ఇది ఓలా ఎలక్ట్రిక్, టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, హీరో విడా V1, ఏథర్ ఎనర్జీ మోడళ్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.

