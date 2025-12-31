  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Mahindra SUV Alert: జనవరి 5, 2026న లాంచ్ అవుతున్న XUV7XO నిజంగా గేమ్‌చేంజర్ అవుతుందా?

Mahindra SUV Alert: జనవరి 5, 2026న లాంచ్ అవుతున్న XUV7XO నిజంగా గేమ్‌చేంజర్ అవుతుందా?
x
Highlights

మహీంద్రా XUV7XO కొత్త SUV జనవరి 5, 2026న విడుదలవుతుంది. ఇది సరికొత్త డిజైన్, విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్, అత్యాధునిక భద్రత మరియు పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తోంది.

2026 జనవరిలో కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి మహీంద్రా XUV7XO ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. కొత్త రూపం, విలాసవంతమైన లోపలి అలంకరణ మరియు అత్యుత్తమ భద్రతతో రాబోతున్న ఈ వాహనం గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

సరికొత్త బాహ్య రూపం

పాత వాహనంలోని ఆకర్షణను కాపాడుకుంటూనే దీనిని మరింత ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దారు. కొత్త వెలుగులు చిమ్మే దీపాలు, మార్చబడిన ముందు భాగం, అందమైన చక్రాలు ఈ వాహనానికి కొత్తదనాన్ని ఇస్తాయి.

విలాసవంతమైన లోపలి వసతులు

ఈ వాహనం లోపల అడుగుపెట్టగానే ఒక రాజభవనంలో ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇందులో మూడు రకాల తెరలు ఉంటాయి. వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికులు ముందు సీట్లను బటన్ ద్వారా జరుపుకుని హాయిగా కూర్చోవచ్చు. పాటలు వినడానికి మరియు ప్రయాణాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి అత్యాధునిక సౌండ్ సిస్టమ్, పెద్ద పైకప్పు కిటికీ (సన్‌రూఫ్) మరియు వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

అత్యాధునిక భద్రత

ప్రయాణికుల భద్రతకు ఈ వాహనంలో పెద్దపీట వేశారు. డ్రైవర్‌కు సహాయపడే అధునాతన సాంకేతికత, కారు చుట్టూ ఉన్న దృశ్యాలను చూపే కెమెరాలు, వాటంతట అవే పార్క్ అయ్యే సదుపాయం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.

ఇంజిన్ మరియు శక్తి

మెకానికల్ పరంగా ఈ వాహనం రెండు రకాల శక్తివంతమైన ఇంజిన్లతో వస్తోంది:

  • పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఇది చాలా వేగంగా మరియు శక్తివంతంగా ప్రయాణిస్తుంది.
  • డీజిల్ ఇంజిన్: ఇది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడానికి మరియు భారమైన పనులకు అనుకూలం.

ఇందులో గేర్లను మార్చుకునే మాన్యువల్ మరియు ఆటోమేటిక్ రకాలు ఉన్నాయి.

సీట్ల సామర్థ్యం

ఈ వాహనం ఐదు లేదా ఏడు సీట్ల ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది.

విడుదల మరియు ధర

మహీంద్రా XUV7XO భారతదేశంలో 2026 జనవరి 5న విడుదల కానుంది. దీనిని ఇప్పుడే 21,000 రూపాయలు చెల్లించి ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీని ధర సుమారు 15 లక్షల నుండి 25 లక్షల రూపాయల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా.

కొత్త డిజైన్, రాజసం ఉట్టిపడే ఇంటీరియర్ మరియు శక్తివంతమైన ఇంజిన్లతో రాబోతున్న ఈ వాహనం కొత్త సంవత్సరంలో వాహన ప్రియులకు ఒక మంచి కానుక.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick