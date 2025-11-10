  • Menu
కొంటే కారే కొంటాం! – తెలంగాణలో వాహన వినియోగ ధోరణిలో భారీ మార్పు

Highlights

Telangana Car Sales 2025 – రాష్ట్రంలో కారు కొనుగోళ్లు 69.76% పెరిగాయి, ద్విచక్ర వాహనాల వృద్ధి కేవలం 4.56%. పెరిగిన ఆదాయం, జీవనశైలి మార్పులు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ప్రభావం – పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

రాష్ట్రంలోని రహదారులపై ఇప్పుడు బైకుల కంటే కార్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రయాణ ధోరణి వేగంగా మారుతోంది — ఒకప్పుడు చిన్న దూరం అయినా బైకులు, స్కూటీలే ఆధారం కాగా, ఇప్పుడు మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలూ కార్ల వైపు మళ్లిపోయారు.

2014–15తో పోలిస్తే 2024–25లో 69.76% వృద్ధి

సుప్రీం కోర్టు కమిటీకి రాష్ట్ర రవాణాశాఖ సమర్పించిన తాజా నివేదిక ప్రకారం,

2014–15 నుంచి 2024–25 వరకు

  • కార్ల రిజిస్ట్రేషన్లు — 69.76% పెరిగాయి
  • ద్విచక్ర వాహనాలు — కేవలం 4.56% మాత్రమే వృద్ధి

ఇది తెలంగాణలో వాహన వినియోగంలో స్పష్టమైన మార్పుని చూపిస్తోంది.

ఎందుకింత వేగంగా పెరిగాయంటే...

కోవిడ్ తర్వాత ప్రజల్లో సొంత వాహనాల్లో ప్రయాణాలపై ఆసక్తి గణనీయంగా పెరిగింది.

బ్యాంకుల నుండి సులభంగా రుణాలు లభించడం,

ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో ఇంధన వ్యయం తగ్గడం,

మరియు పెరిగిన ఆదాయం ఈ మార్పుకు ప్రధాన కారణాలుగా నివేదిక చెబుతోంది.

ఆర్థిక స్థాయి, జీవనశైలిలో మార్పులు

  1. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తలసరి ఆదాయం ₹3.87 లక్షలు, ఇది జాతీయ సగటు ₹2.05 లక్షలతో పోలిస్తే దాదాపు రెట్టింపు.
  2. దీని ప్రభావం వినియోగపు అలవాట్లపై కూడా పడింది.
  3. ఇప్పుడు ప్రజలు దూరప్రయాణాలకు మాత్రమే కాకుండా, దగ్గర ప్రాంతాలకీ కార్లను వాడుతున్నారు.

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ప్రభావం

ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో పాటు, EV Cars (Electric Vehicles) అందుబాటులోకి రావడంతో

కారు కొనుగోళ్లు మరింత వేగంగా పెరిగాయి.

తక్కువ మెయింటెనెన్స్, ఇంధన ఆదా, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు వంటి అంశాలు

మధ్యతరగతి వర్గాన్ని కూడా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోళ్ల వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి.

వాహన వినియోగ ధోరణి – ఒక దిశలో మార్పు

రెండు చక్రాల వాహనాల నుంచి నాలుగు చక్రాల వాహనాల వైపు మారుతున్న ఈ ట్రెండ్‌

ప్రజల ఆర్థిక స్థాయి పెరుగుదలతో పాటు, జీవనశైలి మరియు ప్రాధాన్యాల్లో వచ్చిన మార్పును ప్రతిబింబిస్తోంది.

ఇప్పుడు ప్రజలు సౌకర్యం, భద్రత, కుటుంబ ప్రయాణం వంటి అంశాలను కూడా

వాహన ఎంపికలో ప్రాధాన్యతగా తీసుకుంటున్నారు.

ముగింపు

తెలంగాణలో వాహనాల వినియోగం ఇక అవసరమే కాక, జీవనశైలిలో భాగం అయ్యింది.

2014తో పోలిస్తే కార్ల సంఖ్య రెట్టింపవడం,

ప్రజల ఆర్థిక స్థాయి పెరిగిందనే స్పష్టమైన సంకేతం.

భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, స్మార్ట్ వాహనాలు ఈ మార్పును మరింత వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉంది.

