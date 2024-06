Car Care Tips: కారు తళతళా మెరవాలని పదేపదే కడుగుతున్నారా.. ప్రమాదంలో పడ్డట్లే.. ఎందుకో తెలుసా?

How many Times Wash Car in Week: తమ కారుతో ఎక్కువ అనుబంధం ఉన్న చాలా మంది వ్యక్తులను మీరు చూసి ఉంటారు. తమ కారు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, మెరుస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటారు. దీని కోసం, వారు తమ కారును చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. దీంతో కారును చాలాసార్లు కడుగుతూ ఉంటుంటారు. చాలా మంది తమ కారును వారానికి 2-3 సార్లు కడిగేస్తుంటారు. ఇది తమకు మంచిదని వారు భావిస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయడం కారుకు సరికాదని తెలుసా. కారును అందంగా చూపించే ప్రయత్నంలో, వ్యక్తులు తెలియకుండానే దానికి నష్టం కలిగిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ కారును శుభ్రంగా, మెరిసేలా ఉంచేందుకు ఇష్టపడతారు. కానీ, కారుని పదే పదే కడుక్కోవడం వల్ల కూడా అనేక నష్టాలు కలుగుతాయని మీకు తెలుసా.

పెయింట్ నష్టం..

కారును పదేపదే కడగడం వల్ల దాని పెయింట్‌పై పూత దెబ్బతింటుంది. సబ్బు, నీటి కారణంగా, ఇది క్రమంగా చెడిపోతుంది. దీని కారణంగా, కారు రంగు పోతుంది. దాని మెరుపు తగ్గవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇది కారుపై గీతలు పడే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.

తుప్పు పట్టడం..

తరచుగా కడగడం వల్ల కారు తుప్పు పట్టే అవకాశం ఉంది. దీని కారణంగా, కారు కొన్ని భాగాలలో తేమ పేరుకుపోతుంది. ఇది తుప్పు పట్టే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అందువల్ల, మీ కారుపై దుమ్ము మాత్రమే పేరుకుపోయినట్లయితే, దానిని కడగడానికి బదులుగా, మీరు ఒక గుడ్డతో దుమ్మును తొలగించవచ్చు.

ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు నష్టం..

కారులో అనేక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉన్నాయి. ఇవి వివిధ మార్గాల్లో పనిచేస్తాయి. కారు లోపలి భాగాలలోకి నీరు చేరితే, అది ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలను దెబ్బతీస్తుంది. దీని వల్ల అవి పని చేయడం ఆగిపోవచ్చు. వాటిని మరమ్మతు చేయడానికి మీరు డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు.

కారును ఎంత తరచుగా కడగాలి?

సాధారణంగా, వారానికి ఒకసారి కారును కడగడం సరిపోతుంది. మీ కారు చాలా మురికిగా మారినట్లయితే, మీరు దానిని మళ్లీ కడగవచ్చు. మురికి లేదా వర్షపు ప్రాంతాల్లో డ్రైవింగ్ చేయడం వలన మీరు మీ కారును కొంచెం తరచుగా కడగవలసి ఉంటుంది. కానీ, ఒక గుడ్డతో దుమ్మును శుభ్రపరిచే వీలుంటే, కారును కడగడం మానుకోవాలి.