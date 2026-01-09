Volvo EX60 Electric SUV: వోల్వో ఎలక్ట్రిక్ కారు ఒక్క ఛార్జ్తో 810 కిలోమీటర్లా? పెట్రోల్ కార్లకు ఇక సెలవు తప్పదా?
వోల్వో కొత్త EX60 ఎలక్ట్రిక్ SUVని ఆవిష్కరించింది. ఇది 810 కిమీ రేంజ్, సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మరియు AWD సామర్థ్యంతో వస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై నమ్మకం పెంచడమే దీని లక్ష్యం.
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) రంగంలో వోల్వో కార్స్ ఒక సంచలన ప్రకటన చేసింది. తమ కొత్త మిడ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ (SUV) వోల్వో EX60ను పరిచయం చేస్తూ, ఇది కేవలం ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 810 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదని వెల్లడించింది. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోలుదారులలో ఉండే 'రేంజ్ భయాన్ని' (తక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుందనే ఆందోళన) పోగొట్టి, వారిలో నమ్మకాన్ని పెంచడమే ఈ కారు ప్రధాన లక్ష్యం.
వోల్వో EX60 ప్రత్యేకతలు:
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఈ కారులో అత్యంత శక్తివంతమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది. కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో సుమారు 340 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చు. ఇది సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD): ఈ కారు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా 600 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను ఇస్తుంది. అంటే ఆఫ్-రోడ్ ప్రయాణాలు చేసినా కారు సామర్థ్యం (Efficiency) ఏమాత్రం తగ్గదు.
అధికారుల స్పందన:
వోల్వో EX60 ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ అఖిల్ కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత మరియు తక్కువ రేంజ్ వంటి భయాల వల్ల చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు మారడానికి భయపడుతున్నారని తెలిపారు. "ప్రజల్లో ఉన్న ఈ భయాలను తొలగించి, ఎలక్ట్రిక్ ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేయడానికే మేము EX60ను రూపొందించాము" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ధర మరియు విడుదల:
ఈ నెల 21వ తేదీన వోల్వో సంస్థ EX60 ధర మరియు ఇతర పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లను అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. ఇప్పటికే ఈ వార్త ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులలో మరియు కొనుగోలుదారులలో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. వోల్వో బ్రాండ్పై ఉన్న నమ్మకం, దీనికున్న లాంగ్ రేంజ్ మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో వోల్వో EX60 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో ఒక 'గేమ్-ఛేంజర్'గా నిలవనుంది.