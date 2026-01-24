Volkswagen Tayron R-Line: రోడ్డు మీద ఈ కారు వెళ్తుంటే తిరిగి చూడాల్సిందే.. ఫోక్స్వ్యాగన్ టైరోన్ ఆర్-లైన్ ఉత్పత్తి షురూ!
Volkswagen Tayron R-Line: ఫోక్స్వ్యాగన్ నుంచి అదిరిపోయే 7-సీటర్ ఎస్యూవీ! భారత్లో టైరోన్ ఆర్-లైన్ ఉత్పత్తి ప్రారంభం. మార్చి 2026 నాటికి మార్కెట్లోకి రానున్న ఈ కారు ఫీచర్లు, ఇంజిన్ మరియు ధర వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Volkswagen Tayron R-Line: జర్మన్ కార్ల దిగ్గజం ఫోక్స్వ్యాగన్ (Volkswagen) భారతీయ ఎస్యూవీ ప్రియుల కోసం సరికొత్త లగ్జరీ వాహనాన్ని సిద్ధం చేసింది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రీమియం 7-సీటర్ ఎస్యూవీ 'టైరోన్ ఆర్-లైన్' (Tayron R-Line) ఉత్పత్తిని కంపెనీ అధికారికంగా భారత్లో ప్రారంభించింది. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ ప్లాంట్లో ఈ కారు అసెంబ్లీ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
మార్చి 2026లో లాంచ్..
గతంలో పాపులర్ అయిన టిగువాన్ ఆల్స్పేస్ స్థానాన్ని ఈ టైరోన్ భర్తీ చేయనుంది. 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో (మార్చి లోపు) ఈ కారును అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది.
ఫీచర్లు మరియు పెర్ఫార్మెన్స్:
ఇంజిన్: ఇందులో 2.0 లీటర్ TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది, ఇది 204 HP పవర్, 320 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్బాక్స్: 7-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ (DSG) ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) సిస్టమ్ కఠినమైన రోడ్లపై కూడా సునాయాస ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి.
డిజైన్: 19-అంగుళాల భారీ అలాయ్ వీల్స్, కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ లైట్ బార్స్, మరియు వెలిగే ఫోక్స్వ్యాగన్ లోగో కారుకు రాజసం ఉట్టిపడేలా చేస్తాయి.
ఇంటీరియర్: 15-అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, మరియు 30 రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి లగ్జరీ హంగులు ఉన్నాయి.
సేఫ్టీలో నంబర్ వన్:
భద్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా ఈ కారులో లెవల్-2 ADAS టెక్నాలజీని అందించారు. దీనితో పాటు 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, మరియు టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 7-సీటర్ అయినప్పటికీ, వెనుక సీట్లు మడతపెడితే 850 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది.
ధర మరియు పోటీ:
విదేశాల నుండి విడిభాగాలను తెప్పించి భారత్లో అసెంబ్లీ (CKD) చేస్తున్నందున, దీని ధర రూ. 45 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది మార్కెట్లో టయోటా ఫార్చ్యూనర్, ఎంజీ గ్లాస్టర్ మరియు జీప్ మెరిడియన్ వంటి దిగ్గజ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.