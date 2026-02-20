Volkswagen Tayron R-Line: వోక్స్వ్యాగన్ టైరాన్ R-లైన్.. ఇండియన్ రోడ్లపై లగ్జరీ ఎస్యూవీ హంగామా!
Volkswagen Tayron R-Line: ప్రముఖ జర్మన్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ వోక్స్వ్యాగన్, భారత మార్కెట్లోకి తన సరికొత్త ప్రీమియం 7-సీటర్ SUV 'టైరాన్ R-లైన్'ను విడుదల చేసింది. రూ.46.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో వచ్చిన ఈ కారు, లగ్జరీ, పవర్ను ఇష్టపడే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది. ఈ 7-సీటర్ SUV రాకతో ఇండియన్ ప్రీమియం కార్ల మార్కెట్లో పోటీ ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. దీని రాక ఫార్చ్యూనర్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా ఉంది.
టైరాన్ R-లైన్ కేవలం బాహ్య సౌందర్యానికే పరిమితం కాలేదు, దీని లోపలి భాగాలు (ఇంటీరియర్) అత్యంత విలాసవంతంగా ఉన్నాయి. విశాలమైన క్యాబిన్, ప్రీమియం లెదర్ సీట్లు, అత్యాధునిక ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రయాణీకులకు విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. R-లైన్ వెర్షన్ కావడంతో దీనికి స్పోర్టీ లుక్ కూడా తోడైంది, ఇది నేటి తరం కార్ లవర్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది.
ఇంజన్ విషయానికి వస్తే, వోక్స్వ్యాగన్ తన నమ్మకమైన, శక్తివంతమైన పర్ఫార్మెన్స్ను కొనసాగించింది. ఈ SUVలో అదిరిపోయే టార్క్, హార్స్పవర్ ఉన్నాయి, దీనివల్ల హైవేలపై ఇది గాలిలో తేలుతున్నట్లు దూసుకెళ్తుంది. ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, వివిధ డ్రైవింగ్ మోడ్లు డ్రైవింగ్ను మరింత సులభతరం చేస్తాయి. సేఫ్టీ విషయంలో కూడా ఐదు నక్షత్రాల ప్రమాణాలను పాటించడం ఈ కారు ప్రత్యేకత.
రూ.46.99 లక్షల ధరలో వోక్స్వ్యాగన్ టైరాన్ R-లైన్ ఒక బలమైన ప్యాకేజీగా నిలుస్తుంది. పెద్ద కుటుంబం ఉండి, లగ్జరీగా ప్రయాణించాలనుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. జర్మన్ ఇంజనీరింగ్ నాణ్యత, స్టైలిష్ డిజైన్ కలిసి ఉన్న ఈ కారు, ఇండియన్ ప్రీమియం SUV సెగ్మెంట్లో కొత్త రికార్డులు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. వోక్స్వ్యాగన్ తన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను ఈ మోడల్తో మరో మెట్టు ఎక్కించింది.